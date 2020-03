13 de 20

1. Porque es necesario que aparezcan mujeres referentes en los medios, visibilizar la asunción de nuevos roles y los logros que las mujeres estamos alcanzando. Es el momento de sacar a la luz el nuevo papel de la mujer y que ellas también se conviertan en referentes para las nuevas generaciones. Por ejemplo, visibilizar a una mujer ingeniera puede llevar a que una niña que no se lo había planteado, estudie ingeniería. A nuestra generación nos han faltado referentes femeninos. Por ello, es hora de romper estereotipos culturales tanto en las niñas como en los niños. Tenemos que tomar conciencia y poner los medios para conseguir un mundo 50-50.

2. Sí porque no hay mejor forma de aprender que con el ejemplo, y no todas las ocupaciones tienen una proyección pública, por lo que su ejemplo no se ve. Muchas veces, las mujeres que más luchan por la igualdad están tapadas, y la misión de los medios de comunicación es destaparlas, que se vea todo el trabajo de esas supermujeres. En mi opinión, todo ejemplo es relevante, tanto la que aparece en portada del periódico como la que está sacando adelante sus obligaciones en casa. Aquellas mujeres que son el motor de su familia, de su empresa o de la sociedad.

3. Creo que una sección como esta debería empezar a reivindicar que no hay temas de hombres y temas de mujeres, sino que cualquier tema puede ser de interés para ellas. En mi opinión, me centraría en temas laborales, por ejemplo, aquello que pueda ayudar a las mujeres profesionales a promocionar dentro de su empresa. En CEOE, ya estamos trabajando en este ámbito con dos programas (Promociona y Progresa) cuyo objetivo es dar las herramientas necesarias para que las mujeres den el salto dentro de su empresa.

4. En la actualidad, yo diría que Angela Merkel. Una foto vale más que mil palabras, y ver a Angela Merkel en cualquier fotografía rodeada con todos los líderes mundiales hombres, siendo ella la única mujer, nos hace empezar a pensar que hay algo que está cambiando. Del pasado, yo destacaría a las sufragistas como Emmeline Pankhurst. Todo comienza con una petición: tener los mismos derechos que los hombres. En aquellos años 20, las sufragistas consiguieron su objetivo, en cuanto a la igualdad formal. Sin embargo, no podemos olvidar que hoy en día, esos derechos que conseguimos hace 100 años, en muchos países del mundo todavía no los tienen. Y me gustaría poner en valor los ODS como una maravillosa apuesta y compromiso global para conseguir cerrar estas desigualdades entre las diferentes regiones del mundo.