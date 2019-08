La barbaridad histórica del MACBA: asegura que Colón era el "embajador de la Generalitat"

Seis fotografías impresas sobre un papel alargado, acompañadas de un pequeño texto, se muestran desde el pasado 16 de mayo en una de las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Se trata de una obra de los artistas Daniela Ortiz y Xosé Quiroga, cuyo objetivo es verter una crítica sobre el "continuo enaltecimiento de Cristóbal Colón como descubridor de las Américas", plasmado en la construcción de numerosos monumentos destinados a cimentar su hazaña.

La pieza está incluida en la exposición Territorios indefinidos. Perspectivas sobre el legado colonial, y hasta ahora no había gozado de una atención reseñable. Pero una polémica apreciación recogida en la ficha, que presenta al almirante Colón como"embajador de la Generalitat" en América, ha provocado un terremoto en diversas esferas; también la de la política, donde Ciudadanos no ha dudado en movilizarse para denunciar esta información "inaceptable".

En concreto, los diputados Guillermo Díaz y Marta Rivera de la Cruz han registrado en el Congreso una pregunta dirigida al Gobierno para que ofrezca una explicación ante este hecho. "Dada la importancia del MACBA, ¿cómo valora el Gobierno el impacto que puede tener esa difusión en dar credibilidad a teorías que son ampliamente rechazadas por la evidencia histórica y la comunidad científica?", cuestiona la formación naranja.

La obra expuesta en el MACBA, 'Estado Nación - Parte 1. Ejercicio #1. Historia. Cristóbal Colón'. MACBA

La creencia de que el origen de Cristóbal Colón se halla en territorio catalán, como también se recoge en la ficha de la obra fotográfica, se explica por los estudios del controvertido filósofo barcelonés Jordi Bilbeny, quien ha relacionado al descubridor del Nuevo Mundo con la casa Colom, una de las familias más importantes de la Barcelona del siglo XV. Bilbeny, que también ha reivindicado en los últimos años la catalanidad de Cervantes e incluso de Leonardo Da Vinci, aparece como único referenciado en la obra expuesta en el MACBA, si bien se menciona que los orígenes de Colón son "controvertidos".

Ciudadanos ha denunciado que la teoría de este filósofo "carece de cualquier base histórica" y ha reclamado que las autoridades del museo "tomen medidas dirigidas a contextualizar posibles informaciones inexactas o históricamente controvertidas que se pudiesen contener en las obras expuestas". La respuesta del MACBA ha sido que la mención a la teoría de que Colón era catalán "es planteada desde la incredulidad" y que "de ninguna manera la obra, ni el museo, da apoyo" a las tesis de Bilbeny.

La polémica ficha de la obra.

Pero la explicación no ha convencido en las filas de la formación de Albert Rivera. "¿Dónde está la incredulidad?", se pregunta el diputado Guillermo Díaz en conversación con este periódico. "En el texto no hay ningún matiz, la teoría de que Colón era catalán se plantea en igualdad de condiciones que la que asegura que era Genovés". También se recoge el disparate defendido por Bilbeny de que el almirante fue el embajador de la Generalitat al otro lado del Atlántico, algo "inaceptable" según Díaz: "La Generalitat no existía en el siglo XV, se crea durante la Segunda República".

El diputado de Cs explica que su partido defiende la libertad de exposición, pero que la consulta al Gobierno de Pedro Sánchez está destinada a conocer en qué se invierte el dinero público y para que no se repitan situaciones como esta. Díaz también critica que en la exposición del MACBA se defina América como una colonia española y no como un territorio incorporado por la Corona a sus posesiones de ultramar.

Un origen misterioso

Puede que no haya ningún personaje histórico de la talla de Cristóbal Colón cuyos orígenes, cuyo lugar de nacimiento, generen tanta incertidumbre. La versión más consensuada entre los historiadores es la que bautiza al almirante como ciudadano genovés, un supuesto que él mismo reconocería en su testamento, cuando dice: "Que siendo yo nacido en Génova (...)". Sin embargo, diferentes investigaciones más o menos discutibles manejan otras hipótesis, como que Colón era español de Cataluña, de Mallorca, de Galicia o alcarreño; o dos teorías diferentes que apuestan por unas raíces portuguesas.

Este interrogante histórico, que lleva años agigantándose y acaba de aterrizar en el Congreso, puede tener los días contados. Para finales de este año, un equipo de investigadores de la Universidad de Granada, dirigido por el catedrático José Antonio Lorente, tiene previsto iniciar los análisis de ADN extraídos de la tumba de Cristóbal Colón en Sevilla para determinar de una vez por todas su verdadero origen.

Ciudadanos, como muchos historiadores, no dan pábulo a las conjeturas de Jordi Bilbeny, y de ahí que el partido no quiere que en los museos haya referencias de carácter histórico que pudieran llamar a equívoco; más teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura forma parte del patronato del MACBA —como también la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona— y que en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se detallaba una partida de 1.192.000 euros para la institución.