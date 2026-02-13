Rosalinda Galán o Mayo, a la final del Benidorm Fest 2026 tras la gala que confirmó el salto de calidad del concurso

Rosalinda Galán pasó a la final y es una de las favoritas para ganar el Benidorm Fest. RTVE

El Benidorm Fest ya tiene a su cartel completo para la final del sábado. Este jueves, 12 de febrero, pasaron a la final Miranda! & bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha.

Por otro lado, sorpresa de los espectadores de La 1 al conocer la eliminación de Funambulista, uno de los grandes favoritos. Diego Cantero y su banda pierden la opción de hacerse con la Sirenita y los 150.000 euros de premio.

La gala la abrió Abraham Mateo haciendo su particular Superbowl y demostrando por qué es probablemente el artista español más completo del panorama musical en la actualidad.

El show de Mateo fue el preludio de una noche en la que fue más que notorio el salto de calidad musical y de puestas en escena, obra de Sergio Jaén, director artístico del festival.

RTVE prometió guiños a Benidorm en la quinta edición y en el arranque de la segunda semifinal cumplió: Jesús Vázquez y Javier Ambrossi aparecieron en el Palau subidos a esas 'scooters' tan habituales en el paseo marítimo de la ciudad.

No faltaron bromas entre Vázquez, Ambrossi e Inés Hernand, a quienes se les vio incluso más sueltos y cómplices que el martes.

"Es buen momento para que saquéis este tema del amor", bromeaba Ambrossi en una de las conversaciones con sus compañeros, aludiendo con naturalidad a su ruptura con Javier Calvo.

Abrió la noche Asha con la divertida Turista. "Desde que te fuiste nunca más volviste', que diría el emérito", apostilló Inés Hernand al recibir entre bambalinas a la artista.

Luego, momento para la nostalgia con KU Minerva que pasó del Estoy llorando por ti de 1995 a No volveré a llorar de 2026. Toda una rave que levantó al Palau d'Esports benidormense.

Pese a no conseguir acceder a la final, Funambulista inyectó buen rollo a la segunda semifinal con Sobran gilipo... Los murcianos demostraron tablas y alegría sobre el escenario.

Siguiendo con la broma del martes, vestido de cuero y flecos, Ambrossi volvió a intentar que Vázquez rememorase su época de cantante en los noventa y se arrancase con Y yo te besé.

Esta vez, se sumó a la petición Hernand, sacando toda una reliquia: el vinilo del disco debut del presentador. Y parece que la persuasión surtió efecto. Jesús aseguró que cantará el sábado, en la gran final.

Tocaba seguir con las actuaciones. El toque latino lo puso Dani J con Bailándote, una bachata que encandiló desde los primeros ensayos.

The Quinquis aportaron ese descaro y diversión tan necesarios en este certamen. Defendieron Tú no me quieres, con el 'repetidor' Reys de Miss Caffeina formando parte del trío.

La diva de esta edición, Atyat, dio Dopamina a la semifinal, y Rosalinda Galán impactó con su pasodoble electrónico, Mataora, una de las propuestas escénicas más llamativas creadas por Sergio Jaén.

Y Rosalinda dio paso a Mayo. El que fue concursante de OT 2023 presentó Tócame, un número con buena dosis de coreografía y sensualidad.

Puso el broche el nombre más potente del concurso, el dúo argentino Miranda! acompañado de bailamamá, con Óscar de Varry Brava. Con Despierto amándote, Jaén se permitió jugar con la escenografía y convertir el escenario en una tienda de colchones en oferta.

Después de que Luz Casal se sumase a la fiesta, cantando sus grandes éxitos, llegaba el punto clave de la gala: las votaciones, como el año pasado, sin desvelar puntuaciones y en orden aleatorio.

Primero, las del jurado, basadas en tres criterios como son la construcción instrumental, profesionalidad vocal y puesta en escenas. Segundo, las del público, incluido el voto demoscópico. Y a continuación la suma de ambas.

Así fueron las votaciones de la segunda semifinal:

Jurado

The Quinquis

Asha

Miranda! & bailamamá

Mayo

Dani J

Rosalinda Galán

Público

Miranda! & bailamamá

Mayo

Funambulista

Atyat

Rosalinda Galán

Dani J

Total

Miranda! & bailamamá

Dani J

Mayo

Rosalinda Galán

The Quinquis

Asha

