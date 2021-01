Vicente Vallés narra su odisea para llegar a casa en mitad de la nevada: todos los presentadores afectados

La nieve está causando estragos en la Comunidad de Madrid, uno de ellos y el principal de todos es que muchos negocios han tenido que cerrar debido a los problemas de movilidad que hay en el territorio. Todas las carreteras permanecen clausuradas y solamente se puede andar por las carreteras cubiertas con más de 30 centímetros de nieve, en el mejor de los casos. Debido a esta complicada situación muchos profesionales de la televisión han vivido auténticas odiseas para llegar a sus casas o para acudir a su puesto de trabajo.

Vicente Vallés (57 años) es uno de los rostros que ha querido compartir su surrealista experiencia para volver a su hogar tras el término de su horario laboral este viernes. El presentador de Antena 3 Noticias quedó sorprendido por la gran nevada y el estado de las carreteras. Acudió en coche hasta su casa gracias a unas cadenas que le cedió un compañero. Tras acercarse a su hogar, no pudo más que dejar el vehículo donde le fue posible estacionarlo y caminar más de 600 metros por una calle completamente blanca para alcanzar su meta: su casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grupo Popular de Madrid (@grupoppmadrid)

La 'soledad' de Pedro Piqueras

Este viernes el presentador de Informativos Telecinco no podía ocultar su preocupación por sus compañeros al conectar con un reportero que se encontraba en los exteriores de las instalaciones de Mediaset: "No sabemos siquiera cuándo o cómo podremos salir hacia nuestras casas", decía este viernes el conductor del espacio de noticias.

"Sacar el coche de aquí sería difícil, pero circular sería imposible. Por aquí no pasa ningún coche y allí al fondo está la M-40, que ya presenta complicaciones", comentaba el periodista al ver el parking de Telecinco completamente nevado. "Parece que el temporal va a fomentar el compañerismo esta noche entre los que nos hemos quedado aquí", explicaba con algo de humor ante la situación.

Pedro Piqueras, consciente de la dificultad que tendría este viernes para volver a casa.

Finalmente, tal y como ha expresado el propio Piqueras este sábado al mediodía -que, por cierto, estaba cubriendo el puesto de Ángeles Blanco y Jose Ribagorda que no pudieron moverse de sus casas-, pudo llegar a casa; pero la vuelta al trabajo ha sido dificultosa: "Me ha costado casi dos horas llegar hoy hasta aquí, entre el metro, luego caminando... Estamos prácticamente solos, menos de la mitad del equipo, algunos pocos de Fin de semana y otros de entre semana porque los demás no han podido llegar", ha contado a la audiencia al inicio del informativo.

El miedo de María Patiño

María Patiño (49 años), presentadora de Socialité, no ha podido llegar a Telecinco este sábado por la mañana por la cantidad de nieve que ha caído en la capital y ha tenido que conducir el programa desde su casa. La también colaboradora no ha dejado de trabajar para mostrar su mejor cara desde el sofá de su hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508)

Una situación jamás antes vivida, que está dejando con una bonita estampa en Madrid y que todos recordarán siempre como la nevada del siglo. La presentadora sí ha podido salir de su portal y grabar unos vídeos para que los espectadores del programa vean cómo ha nevado en la ciudad y concretamente en su barrio, Chamberí.

Tal relevancia tiene la nevada que el temporal y sus consecuencias ha copado el 90 por ciento del contenido del programa rosa. De hecho, María Patiño ha conectado con Flora González, meteoróloga de Mediaset.

El susto de Mila Ximénez y Kiko Matamoros

Este sábado, Mila Ximénez (68) intervenía en Socialité para narrar cómo fue su vuelta a casa este viernes tras Sálvame. La colaboradora asegura que estaba "muy nerviosa, atacada" y "ya se veía caminando por la nieve en mitad de la carretera, sin fuerzas". Mila ha contado que cogió un taxi con su compañero Kiko Matamoros (64), y que si no fuera porque él la hizo sonreír en algún momento "se hubiera vuelto loca".

"El taxista era muy pesimista y cada vez que entrábamos en una calle decía: 'No voy a poder, no vamos a llegar'. Yo no podía más porque me imaginaba teniendo que andar por la nieve, estábamos lejísimos de casa y yo no hubiera sido capaz de andar, no puedo", explicaba aún nerviosa por la situación que vivió horas antes.

Finalmente, tras varias horas, tanto Kiko como ella consiguieron llegar a sus respectivas casas.

Chelo García-Cortés, atrapada en un hotel

Chelo (69), que reside en Barcelona, ha tenido que alojarse en el hotel que Mediaset pone a disposición de sus invitados en Fuencarral, a pocos metros de la sede de Telecinco. La nevada mantiene a la colaboradora encerrada en el hotel y viendo desde su ventana el ambiente blanco de la capital. Además, la nieve ha entrado en todas las terrazas del hotel y se acumula en sus cúpulas de cristal, dato que mantiene preocupados a sus trabajadores por si pudiera caerse abajo alguna de las estructuras acristaladas debido al peso de la cantidad de nieve.

[Más información: Rafael Amargo interviene en 'Socialité' para pedir su cancelación e insulta a María Patiño]