La supuesta amante de Antonio David muestra sus mensajes: "Te dedico el polígrafo. Te quiero"

El fin de año no está siendo nada fácil para Antonio David Flores (44 años). El exmarido de Rocío Carrasco (43) se encuentra en medio del escándalo por los testimonios de mujeres que aseguran haber tenido una relación con él ya estando casado con Olga. La reacción del ex guardia civil ha sido atacar y no ha dudado en criticar el trabajo de María Patiño (49) o de Jorge Javier Vázquez (50).

Fue precisamente en el programa que presenta Patiño, Socialité, donde se mostró el nuevo testimonio de una supuesta amante de Flores. El lunes 28 de diciembre se dedicaron a cebar el asunto, aunque con error más que llamativo. La protagonista del testimonio quería mantenerse en el anonimato y, por un descuido, el programa mostró su rostro. En la edición del martes 29, la supuesta amante mostró a la reportera del programa que se había trasladado a un hotel de Málaga para entrevistarla, los supuestos mensajes que Antonio David le habría enviado.

"Te dedico el polígrafo. Te quiero", era un de los mensajes que probablemente le habría enviado el exyerno de Rocío Jurado. Este mensaje en concreto hacía referencia a una visita que Antonio David realizó a Sálvame Deluxe para someterse a la máquina de Conchita en 2010. De esta manera, pretendía demostrar que habían tenido una relación a lo largo de 15 años y no de forma puntual.

La supuesta amante enseñando los mensajes. Mediaset

“No le doy ningún tipo de veracidad a los mensajes ni nada. No tengo ningún inconveniente en hablar con vosotros. Sabes de sobra que siempre remo a favor de obra” expresaba Antonio David en directo.

Mientras el enfado de Antonio David aumenta el testimonio de su supuesta amante empezaba a perder fuerza tras anunciar el programa de Telecinco que ella no quería contar más datos en directo, aunque tal y como aseguraron los redactores de Socialité sí que lo hizo tras las cámaras. Un testimonio que, parece que seguirá suministrando en diversas intervenciones la información de su supuesto affaire con el tertuliano.

Esta no es la primera vez que Antonio David ha de ver cómo se le achacan varias relaciones fuera de su matrimonio. El que fuera yerno de Rocío Jurado atraviesa uno de sus peores momentos mediáticos tras su vuelta a la primera fila de la actualidad con su participación en Gran Hermano VIP que renovó su interés por parte de las cadenas de televisión después de un tiempo en cierto ostracismo mediático en mitad de sus enfrentamientos judiciales con su exmujer. Una vuelta a los medios en la que también ha tenido mucho protagonismo su hija Rocío Flores Carrasco tras su participación en Supervivientes.

