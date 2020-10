María Patiño, destrozada por la traición del 'Deluxe': "Me siento engañada"

No ha sido esta, ni de lejos, una buena semana para María Patiño (49 años). La periodista sevillana tuvo que encajar hace unos días cómo su íntima amiga Chelo García-Cortés (68) aceptaba el reto de presentar Socialité -dejándola a ella sin trabajo por un día- por 1.500 euros como parte del concurso Quiero dinero. A raíz de aquello, surgió una gran discusión con Jorge Javier Vázquez (49) que acabó con un enfado por parte de María Patiño, aunque ahora parece que las aguas han vuelto a su cauce.

Este sábado por la noche, en Deluxe, la presentadora titular de Socialité rompía a llorar ante su compañero y amigo, Jorge Javier Vázquez, confesando sentirse engañada por parte del espacio nocturno de Telecinco. Con el presentador estrella también tenía cuentas pendientes que saldar. Sábado Deluxe arrancó en los pasillos de Mediaset con una conversación pública que María nunca habría querido tener.

María Patiño llora en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

"Me propusieron hacer una entrevista para hoy, y yo no quería resolver esto públicamente y expresé que no quería. Cuando he llegado a la reunión de contenidos me he sentido engañada por parte del programa. Mi palabra no tiene valor. Me iba a ir del programa, pero luego lo he pensado y no he hecho nada. A veces no me siento entendida. He llorado mucho, porque me he sentido engañada por el programa. Siempre intento hacer examen de conciencia, pero la verdad que no me entiendo".

Su conversación con Jorge

María Patiño también reveló que sintió que Jorge Javier Vázquez la ninguneaba en público el pasado jueves cuando Chelo García-Cortés aceptaba presentar Socialité este pasado sábado. Las bromas del catalán tildando al espacio de Patiño como "programa de culto" con evidente ironía no sólo dolieron a la periodista, sino también al equipo que está al frente programa de corazón de los fines de semana de Telecinco. Pero Jorge ha reflexionado y a este respeto ha pedido disculpas públicas.

María Patiño y Jorge Javier Vázquez en 'Deluxe'.

"La televisión es tan rápido que no da tiempo de reflexión, es una pena. Porque lo más sencillo es equivocarse. He pensado esto porque hoy he pasado por varios estados de ánimo a lo largo del día. He encontrado la clave de lo que nos pasa. Lo que me ha pasado es que te voy a exponer cosas sin buscar replica. Lo que me ha pasado contigo es que pensé que estabas haciendo teatrillo. Estás exagerando para esconder el aparente cabreo, y eso es lo que percibo yo que te conozco desde hace 25 años. Yo pensaba que estabas bromeando y cuando me enfado es cuando dices que hay bromas de Socialité que no me gustan y al equipo tampoco me gustan", comentaba Jorge ante el silencio de María.

Y añadió: "¿Tú crees que yo, a una persona que quiero, la voy a ningunear y la voy a menospreciar? Lo que me ha llamado la atención es que tú nunca me hayas llamado a decirme que no me hace gracia lo que me estás molestando. En ningún momento ha sido mi atención. Jamás ha sido mi intención. Si te molesta, jamás lo haré si te sientes mal".

María, entre lágrimas por las palabras de su compañero y amigo desde hace más de 25 años, apuntó: "Yo tengo conciencia de que tú no dices y haces las cosas para hacerme daño. Pero tú sí que sabes que hay cosas que en las que me siento de menos. Y sabes lo que supone para mí Socialité". Tras la conversación, Patiño y Jorge sintieron profundamente no poder darse un abrazo en público y María le lanzó un gesto de cariño tocándole la pierna mientras pedía un pañuelo para secarse las lágrimas.

