Anabel Pantoja, primera concursante de 'Sola/Solo', el nuevo 'reality' de Mediaset

Sola/Solo es el nuevo reality que está a punto de emitir en exclusiva Mitele Plus. Comenzará su emisión el próximo 14 de septiembre y ya tiene su primera protagonista: Anabel Pantoja (34 años). Este pasado lunes, en Sálvame Tomate, anunciaban su fichaje. Lo cierto es que Anabel cuenta con una gran experiencia en estas lides, ya que anteriormente participó en espacios como Supervivientes, Gran Hermano VIP y El tiempo del descuento.

La sobrina de Isabel Pantoja (64) no puede estar más feliz, y así lo transmitió cuando el espacio vespertino líder de Telecinco conectó con ella: "Estoy muy contenta con esta nueva oportunidad. Ya que en GH VIP me expulsaron la primera, ahora voy a demostrar de los que soy capaz. Estoy muy feliz con este nuevo programa". Anabel aprovechó la llamada para puntualizar que su inminente ingreso en el reality fue el motivo por el que hace unos días aseguró, para burla de sus compañeros, que necesitaba tomarse unas vacaciones: "En realidad, me han servido para despedirme de mi familia, ya que voy a estar tiempo fuera".

¡¡¡Aquí está!!! 👏👏👏👏 @AnabelPantoja00 se atreverá a vivir #SolaSolo 🤩 ¡Y viene dispuesta a darnos lo mejor de ella! ¿Qué os parece? 🎉 ¡Bienvenida, Anabel! 🎉



🔄 Si estás deseando que empiece pic.twitter.com/ia7epXcMxR — Sola (@SolaSoloReality) September 7, 2020

Así pues, la colaboradora de Sálvame ha sido confirmada -hace unas semanas JALEOS hizo una quiniela de posibles fichajes en los que estaba Anabel- como la primera concursante del nuevo formato, que solo podrá ser seguido las 24 horas del día por los suscriptores de la plataforma. Además, estos tendrán la opción de elegir entre tres señales diferentes proporcionadas por las 8 cámaras instaladas en distintos puntos del piso de 45 metros cuadrados diáfanos instalado sobre uno de los edificios de los estudios de Mediaset España en Fuencarral.

Si bien es cierto que el formato está despertando mucha curiosidad entre los férreo seguidores de realities, Mediaset desvela que su emisión no será en abierto, ya que está reservado para los abonados a MiTele Plus. Serán ellos, los usuarios de la plataforma digital, los encargados de decidir desde sus casas cómo vivirá la persona que esté dentro del reality durante todo un día. Un programa que da un paso más en el campo de la telerrealidad y que, según ha podido saber este medio, podría mantenerse en emisión hasta finales de año a expensas de conocer si los datos de audiencias que se registren sean favorables.

Una vuelta que os va a dejar con más ganas 👀🏠 ¡Atentos el lunes! 👇 https://t.co/x2zf4DvR2V — mitele plus (@miteleplus) September 4, 2020

Una señal inequívoca de que la cadena de Paolo Vasile (67), consejero delegado de Mediaset España, confía en el potencial de su creación. Un nuevo programa que podría crear escuela para los siguientes realitys que se emitirán en la cadena. Formatos que han conseguido acaparar la mirada de millones de espectadores durante más de dos décadas y que ahora buscan nuevas mecánicas para continuar atrayendo al gran público. Personas que manejan otros códigos diferentes a los que se conocían a principios del milenio y que mediante la tecnología decidirán qué les pasará a los valientes famosos que entren en Solo/Sola. La primera, Anabel Pantoja.

[Más información: 'Solo/Sola': todo sobre el 'reality' de Telecinco que encerrará a un famoso durante 24 horas]