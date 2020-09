Karmele dispara de nuevo y amenaza a 'Sálvame': "Que se preparen en ese basurero"

La periodista Karmele Marchante (73 años) ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter para disparar contra el programa Sálvame. La que fuera una de las colaboradoras estrella y fundadora del exitoso formato de La Fábrica de la Tele, en emisión desde hace ya más de 11 años, ha advertido a los que fueran sus compañeros y ha llegado a tildar al programa de "basurero" y "lodazal", es decir, de terreno lleno de lodo.

"Ayer, saltando mis normas, volvieron a nombrarme en ese basurero. Ya les avisé. Y ya no hay vuelta de hoja. ¡Que se preparen! Ya me he cansado. Tengo que enterarme por terceras personas. Programa-lodazal con ausencia de dirección y directrices", comentaba la veterana comunicadora, muy airada, en la mañana de este jueves.

Karmele Marchante hace referencia a una alusión que tuvo lugar el miércoles en el programa vespertino de Telecinco mientras comentaban cómo era la época de Tómbola en la que ella era uno de los principales puntales. También la mencionaron por la encuesta que desde Sálvame hicieron a su público, preguntando si preferían a Antonio Montero (57) o a Lydia Lozano (59) como colaborador. "A Karmele la echamos porque lo decidió el público", llegaron a deslizar con cierta sorna.

La periodista está harta. No quiere que la sigan nombrando y amenaza con tomar medidas legales contra la productora que durante años la tuvo en nómina. Así lo confirmó hace apenas unas semanas a JALEOS en una entrevista. "Estoy harta de que hablen de mí, quiero que se olviden, hace cuatro años que me largué, con todo lo que sufrí en ese programa de acoso, de bullying, de maltrato, vejaciones... Quiero que se olviden", aseveró, muy enfadada, la excolaboradora, que aseguró además estar barajando la posibilidad de interponer medidas legales para defender su honor. "Mi abogada está a punto de empapelar a la productora", declaró.

Sálvame: "Carrera de drogas"

No es la primera vez que Karmele estalla contra Sálvame, sus colaboradores e incluso sus directores. Hace justo un mes, Marchante volvía a sus redes sociales para desvelar algo que impactó a propios y extraños y que incluso se convirtió en tendencia como uno de los temas más comentados. Según ella, había "carreras de drogas en baños y camerinos".

"Si me siguen nombrando, escribo todo lo que viví. Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novios, peleas por la publi....", publicó Karmele.

Sobre sus polémicas palabras en la red social del pájaro azul, Karmele reiteró en este diario sus ataques y aseguró no temer a posibles represalias: "No tengo ningún miedo de nada, tengo la razón y todo lo que ha salido en la hemeroteca de lo que me han hecho". Además, afirmó que el supuesto acoso hacia ella tiene lugar "con la anuencia de la producción".

Lo que está claro es que Karmele Marchante parece que ahora es cuando sí se ha hartado de verdad. Por lo tanto, vendrán nuevos tuits y llamativas informaciones sobre la vida privada de los colaboradores de Sálvame. O, tal y como ella mismo anunció a través de este medio, una demanda a la productora, la cadena y algunos de sus excompañeros.

