El pasado televisivo de Santi Rubio, 'expretendiente' de Gloria Camila que ha enamorado al Maestro Joao

El Maestro Joao vuelve a estar enamorado. El vidente ha recuperado la ilusión tras su dolorosa ruptura con Alberto Armenteros, el chico por el que dejó a Pol Badía en directo durante su paso por GH VIP 7, confesando públicamente su infidelidad.

El famoso adivino se ha dejado ver junto a un atractivo joven que le ha devuelto la sonrisa y le está haciendo vivir un verano romántico e inolvidable. El hombre en cuestión se llama Santi Rubio y no es nuevo en el mundo televisivo, pues en 2016 protagonizó un fugaz y polémico paso por Mujeres y Hombres y Viceversa.

Joao ha compartido varias fotos junto al joven. Instagram

En los últimos meses, Joao ha compartido varias fotografías y vídeos en los que aparece junto al chico y ambos se muestran cómplices y sonrientes. El vidente y el expretendiente se conocieron en una discoteca antes de la crisis sanitaria por el coronavirus y, por lo que se ve, el confinamiento no ha logrado apagar la llama de su amor, pues desde junio han seguido viéndose.

Este domingo era el propio tarotista quien confirmaba su incipiente amor mediante una reveladora publicación en sus stories de Instagram: "Feliz. Sí, y punto", escribía Joao, etiquetando a Santi en la imagen.

'Story' compartida por el Maestro Joao este domingo. Instagram

De momento, esto es lo único que el Maestro ha querido decir sobre su relación, mientas que su chico opta por mantener la discreción, reservando el contenido de su Instagram para los 4.900 seguidores que pueden ver su perfil privado.

Polémica con Gloria Camila

Santi Rubio aseguró ser amigo de Gloria Camila.

El paso del andaluz por Mujeres y Hombres y Viceversa hace cuatro años estuvo marcado por una sonada polémica con Gloria Camila Ortega (24). El joven, conocido como Rubio o 'Principito', ya había sido pretendiente en 2014 y regresaba al programa de citas en el verano de 2016 dispuesto a conquistar a alguna de las tres chicas que por aquel entonces ocupaban los tronos del programa. Sin embargo, nada más pisar el plató saltaban las alarmas por una pregunta de Luis Rollán (44), exasesor del amor: "¿Tuviste un affaire con Gloria Camila?", disparaba el colaborador.

De esta manera de destapaba la supuesta amistad especial del pretendiente con la hija de Ortega Cano, que en aquella época estaba feliz junto a Kiko Jiménez (28). Rubio, por su parte, aclaraba qué relación tenía con ella: "La conocí hace dos veranos, ella y 'Rociíto' son muy buenas amigas mía, pero no voy a hablar de ese tema", dijo haciendo referencia también a Rocío Flores (23).

El nuevo novio de Joao desmintió haber tenido nada más que amistad con Gloria, pero sucumbía a la presión y confesaba que había sentido algo especial por ella: "Ella me gustó mucho y me enamoré de ella, pero se fue con Kiko y ya está".

Sin embargo, Emma García (47) revelaba una información que dejaba en evidencia al pretendiente: Santi Rubio había estado "llamando insistentemente" al programa para conseguir una silla y dar celos a Gloria Camila.

Santi Rubio y Gloria Camila protagonizaron un enfrentamiento público. Mediaset

Mientras el joven seguía jugando con la ambigüedad, asegurando que no iba a hablar del tema, la hija de Rocío Jurado enviaba un rotundo mensaje a través del estilista Jesús Reyes: "Dile que no se motive que le falta muchísimo para que yo le considere, si acaso, conocido", espetaba. Pero el contenido más fuerte estaba por llegar: "A mí no me interesan los pesados, esta persona me amarga la vida a mí y a mi pareja. Las ratas de cloaca como él me dan asco", sentenciaba Gloria.

La controversia hizo que las tronistas perdieran el interés por dejarse conquistar por Santi Rubio, que fue expulsado del programa al no ser elegido por ninguna de las tres chicas. ¿Le irá mejor con el Maestro Joao?

