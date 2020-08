Fuertes críticas a Carlota Corredera por incumplir la cuarentena y reaparecer en televisión

Este domingo, Mediaset emitió una nueva entrega de Hormigas Blancas. En esta ocasión, dedicado a Julio Iglesias (76 años). Sin embargo, el protagonista no fue precisamente el cantante, sino la presentadora del programa, Carlota Corredera (46). Al menos, en las redes sociales. ¿La razón? La reaparición de la presentadora gallega en televisión, seis días después de haber coincidido en plató con Marta López (46), quien fue despedida el pasado jueves de la cadena por "conducta irresponsable" ante la COVID-19.

Fue el pasado 17 de agosto cuando se vio por última vez al equipo titular de Sálvame. Después, y tras conocerse que Marta López podía ser la colaboradora que había dado positivo en coronavirus -y responsable de haber descuadrado la plantilla de Mediaset- todos aquellos que coincidieron con ella, tanto en el programa de la tarde de Telecinco como en Ya es mediodía, se han visto obligados a guardar la cuarentena obligatoria en este tipo de situaciones, cumpliendo así con el protocolo de seguridad contra la Covid.

Una de las afectadas ha sido Carlota Corredera que, debido a la ausencia de Paz Padilla (50) -que no ha regresado a Sálvame tras la muerte de su marido, Antonio Vidal- y de Jorge Javier Vázquez (50), de vacaciones, se ha convertido en el rostro principal del programa en gran parte del verano. La periodista, que no había estado en televisión desde el lunes 17 de agosto, reapareció la noche de este domingo, al frente de Hormigas Blancas. Un hecho que generó revuelo entre sus espectadores, quien no tardaron en cuestionar a la periodista.

Los usuarios de las redes sociales destrozaron a Carlota Corredera por su presencia en el programa, cuando todavía no había pasado ni siquiera una semana desde que coincidió con Marta López y cuando debía mantenerse aislada -aunque la prueba PCR diera negativo- durante 15 días.

La viguesa, fiel a su carácter conciliador, recurrió a su cuenta de Instagram para dar explicaciones sobre su reaparición en la pequeña pantalla. "Esta noche estoy al frente del Hormigas Blancas de Julio Iglesias porque soy apta para poder presentar cumpliendo el protocolo de medidas de seguridad y preventivas antiCOVID19, establecido por Mediaset. Gracias por vuestro interés", escribió.

Lo que Carlota no ha explicado es que Hormigas Blancas no es un programa en directo. Una duda que también se plantearon muchos usuarios de Twitter y que sigue generando máxima expectación, teniendo en cuenta que se desconoce si fue o no grabado el pasado jueves, día en que se suele preparar el programa antes de su emisión en el prime time del domingo.

@salvameoficial Pregunto: La

cuarentena de CARLOTA CORREDERA, es diferente al resto del "mundo mundial" ???

¿O quizás, NO estaba en cuarentena?

Los procedimientos de T5, no hay "DIVINIDAD" q los entienda.#telecincoes pic.twitter.com/sQvkveyHtg — Noja1980 (@Noja1980) August 24, 2020

Si no está grabado la policía debería entrar en directo a multar a Carlota Corredera por saltarse la cuarentena, aunque imagino que será grabado a pesar que no lo han dicho, engañando a la gente. #HormigasJulioIglesias — Manu (@manufer741) August 23, 2020

Alguien me sabe explicar si la cuarentena es de 15 días qué hace hoy Carlota Corredera presentando #Hormigasjulioiglesias ? — Maite, Yola y Leticia ❤️ (@Yiya_AnaMaria) August 23, 2020

#hormigasjulioiglesias Carlota Corredera se salta la cuarentena??? No puede presentar @salvameoficial pero sí @hormigast5 ???? 😳 — Hello Kitty 💙 (@Leticia_Julia68) August 23, 2020

