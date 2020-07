Paolo Vasile, prepárate: ¡Antena 3 está preparando su segunda gran venganza tras Pasapalabra!

Me gusta mucho Atresmedia porque me gusta la venganza que se sirve en plato frío. Pero, sobre todo, me apasionan los enemigos que te la clavan con sutileza, con elegancia y con nocturnidad y alevosía. Ya comienzo a estar cansado de las guerras públicas, con luces y taquígrafos. No, cada día me inclino más por aquellas que se libran en petit comité, entre cuatro paredes. Y eso es lo que está haciendo Antena 3: dejando que Telecinco vuelva a su vida, que se lama las heridas tras la fuerte marejada que supuso el arrebatarle Pasapalabra.

Y dejando que se confíe. Aquella fue una mordedura a traición, dura de digerir y de curar. Pasapalabra se había convertido en el sello familiar, en el concurso blanco, el único, del que podía presumir Mediaset. Y Atresmedia aprovechó las cartas a su favor para hacerlo propio en una jugada que tuvo de todo menos de cadena triste. Más bien, cadena sagaz y astuta. Ahora, meses después, cuando Telecinco parece que está cogiendo vuelo y aire -incluso anuncia el regreso de un concurso para septiembre junto a Christian Gálvez (40 años)-, Antena 3 vuelve a sacar los tanques.

¿Te perdiste "¿Quién quiere ser millonario?" 💰 Aprovecha ahora para revivir los programas presentados por @ElBonet https://t.co/gu6eHfwx4M pic.twitter.com/bQc7jvjsI4 — ATRESplayer (@ATRESplayer) July 8, 2020

Tras meses trabajando en silencio pero de forma ininterrumpida, la cadena de San Sebastián de los Reyes anuncia que se han iniciado las grabaciones de ¿Quién quiere ser millonario?, el mítico concurso. Pero no se queda ahí en cuanto a novedad, no. Regresa ese concurso, pero no lo hace solo: la cadena vuelve a apostar por los famosos en sus programas. Todo un jaque mate de altura, ya que, analizando el mercado, se ha llegado a la conclusión, desde los despachos enmoquetados, de que hay un nicho para ellos que Telecinco no ha abordado con suerte: los concursos -que no realities- con famosos.

Telecinco es el rey de los realities y del corazón. Ahí nunca va a poder llegar Antena 3, y la cadena lo asume con estoicismo. Las intentonas han sido tan varias como infructuosas. No, Antena 3 no es buena en eso, pero sí ha demostrado ser buena, la mejor, la reina madre, en los concursos con famosos: ahí tienen ustedes el ejemplo de Tu cara me suena. Que ha arrasado sin rival y que cada temporada se convierte en la más vista. Incluso, el todopoderoso Telecinco ha asumido que de ese buque conviene alejarse.

Juanra Bonet en imagen de archivo. Gtres

Por eso Antena 3 roe el hueso que sabe que le dará resultado. Que tiemble Paolo Vasile (67), sí, porque me da a mí que Atresmedia ha encontrado un filón. De entrada, en el regreso de ¿Quién quiere ser millonario? ya hay personajes de peso, de abolengo, que se suman a los de Pasapalabra: Rossy de Palma (55), David Broncano (34), Aitana Sánchez Gijón (51), Javier Sardá (62), entre otros. Con ese tanque pisará fuerte Antena 3 en septiembre. Me dicen que desde Telecinco no hay preocupación, tan solo un deje de inquietud ante lo que puede estar maquinando la cadena enemiga que ya ha dejado de ser triste.

Me consta que ya se mira a Antena 3 de otra manera desde la calle Federico Mompou: como de igual a igual. Porque sí, seamos sinceros: durante muchos años Telecinco ha jugado a un papel muy guay, de caballo ganador. Se sabía invencible con el fenómeno Sálvame en todas sus vertientes. Han sido años, como le ha pasado al rey emérito, de inmunidad televisiva, pero ya eso se ha acabado: la cadena triste se ha puesto alegre y ha sacado músculo. Y va a demostrar lo que vale: para eso ha tirado la casa por la ventana y ha puesto sobre la mesa un gran presupuesto.

Certeros y efectivos, ¿quiénes son los tristes ahora? Antena 3 debería rellenar sus publicidades de autopromociones contra Telecinco. Mañana, tarde y noche. ¿Quién, eh, quién? ¿Quién es el triunfador ahora? No es que me alegre -bah, solo la puntita-, pero es que no se puede uno dar tantos golpes en el pecho. Telecinco, esa torre tan alta, ha sufrido un daño en su estructura. Eso es un hecho. ¿Escuchan eso? Suena como a choque de copas de champán burbujeante. Sí, las escucho más nítidamente. Llegan desde los despachos de San Sebastián de los Reyes.

Antena 3 ya ha anunciado cuál es su baza. Ahora falta ver cómo responde Telecinco. Les recuerdo que hace unas semanas Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset España, guardó silencio sobre el proyecto que está preparando con Christian Gálvez a la cabeza. Entonces, Atresmedia no había movido ficha. Ahora que se ha mostrado a pecho descubierto, ¿anunciará Telecinco la naturaleza de ese proyecto con Gálvez? Tiempo al tiempo. El barro ya está listo, y el ring también. Seguiremos informando.

