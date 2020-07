Carlota Prado ('GH'), destrozada: máxima preocupación en su entorno

Carlota Prado (27 años), la joven malagueña que denunció haber sufrido abusos sexuales por parte de un compañero en la casa de GH Revolution -la última edición de Gran Hermano en versión anónima-, está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. Los fantasmas del pasado no terminan de irse y, a pesar de que el próximo mes de noviembre se cumplirán ya tres años desde aquella experiencia que su entorno tilda de "traumática", la andaluza no logra "levantar cabeza" y está "destrozada", según desvelan a JALEOS fuentes cercanas.

Su familia, sus amigos, algunos compañeros de su edición y su pareja, el rapero Rypdal, están tremendamente preocupados por ella. Este periódico ha logrado contactar con personas de su entorno más próximo para conocer cómo se encuentra Carlota al saber que Telecinco ha fulminado el formato Gran Hermano en todas sus vertientes -estándar, VIP y DÚO- en lo que queda de año. En líneas generales, estas personas hacen piña en torno a ella, piden discreción y prefieren no ser nombradas, pero confiesan su intranquilidad.

Carlota Prado en una imagen de sus redes sociales. Redes sociales

"Cada vez que sale una noticia de Gran Hermano y de este asunto tan feo, ella lo pasa muy mal. Y ya no tanto por el hecho de que la prensa intente contactar con ella, porque ella entiende vuestro trabajo, sino porque en las redes sociales la gente es muy cruel", apunta esta amiga suya.

"Esto que te voy a decir quizá es muy íntimo pero ha estado mucho tiempo en tratamiento por toda esta historia y sabe que vienen tiempos difíciles. Todavía está pendiente el juicio y que se resuelva todo... A saber... Solo te digo que a ella le da pavor que la reconozcan por la calle y la asocien con el asunto de los abusos", declara a este medio otra persona que mantiene contacto casi diario con Carlota.

Rypdal, su gran apoyo

Carlota Prado junto a su pareja, el rapero Rypdal. Redes sociales

Pero Carlota ha encontrado su bálsamo de paz fundamentalmente en la música y en una persona. Él es Rypdal, su pareja, alguien con quien comparte gustos, aficiones y también ambiciones. Es rapero, autor y también productor de sus propias canciones y vídeos: todo un artista dispuesto a no saltarla de entre sus brazos. Entre sus temas, B.I.T.C.H, AYER TE VI, SQUAD, WIPPING o IGUAL QUE EL RESTO. A veces ha llegado a ejercer como modelo de fotografía, es un gran amante de los tatuajes y aficionado al skateboard.

En los últimos tiempos, Prado, como su novio, se ha lanzado también a componer y a rimar. De hecho ya tiene un tema publicado, No Boy, con el que dispara contra los abusadores. Y otro que está en camino, una segunda canción cuya dedicatoria, según afirmó la propia Carlota en sus redes "es más que evidente". Parte del sencillo dice así: "¡Aquí la nena no entra al trapo tan ligero! Aquí la bestia sigue, solo está durmiendo... Ya toqué fondo y me cansé de los loqueros... No me podéis callar ni explicar los peros. ¡No me pongáis precio! ¡Que no me hagáis más feos!".

En estas líneas, Carlota Prado hace referencia directa a una oferta que recibió por parte de la productora Zeppelin TV. De manera formal, se le ofrecía la cantidad de 25.000 euros y una oportunidad de desarrollo laboral en diferentes formatos audiovisuales de la empresa. La respuesta de la malagueña no solo vino en forma de canción sino que también antes estalló contra Zeppelin a través de sus redes: "Mi integridad no está en venta".

Y es precisamente ese espacio, las redes sociales, un arma de doble filo en estos momentos para la exparticipante del reality. Según ha podido comprobar este periódico con pruebas expuestas por su propio círculo, Carlota Prado no para de recibir acoso, insultos, amenazas y vejaciones desde que estalló todo este escándalo. En los últimos tiempos, además, esta reprobable actitud por parte de algunos usuarios de Instagram se ha acrecentado.

Especialmente desde que el pasado lunes 5 de julio Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset España anunciase lo siguiente: "Gran Hermano está en situación de barbecho, de descanso. Veremos y hablaremos de cómo será su futuro. Pero en 2020, no", aseveró el responsable del citado grupo de comunicación.

