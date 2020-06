Maite Galdeano y su cuestionada fibromialgia: así narraba su infierno antes de 'La casa fuerte'

Maite Galdeano (51 años) ha regresado al mundo de los reality shows participando en La casa fuerte junto a su hijo, Christian Suescun (33), después de haber pasado un tiempo apartada de los platós aquejada de fibromialgia, una enfermedad crónica que le provoca fuertes dolores y le impide llevar una vida normal.

La madre de Sofía Suescun (23), que en varias ocasiones ha hablado de esta afección que sufre, ha reconocido públicamente que cobra una pensión de 1.100 euros por la incapacidad que le provoca la dura enfermedad.

Sin embargo, su paso por La casa fuerte ha sorprendido a muchos espectadores, pues Maite se entrega en cada prueba y muestra una gran agilidad y una excelente forma física, haciendo que muchas voces críticas estén cuestionando la supuesta discapacidad de la de Pamplona.

Maite Galdeano en una de las pruebas del programa. Mediaset

Galdeano ha bailado, ha corrido, ha surfeado e incluso ha sido arrastrada varios metros por su hijo en una de las disparatadas pruebas del concurso. En ninguno de esos momentos se ha visto a la concursante hacer referencia a los fuertes dolores que son uno de los principales síntomas de la fibromialgia que padece.

Si bien esta enfermedad se caracteriza por tener episodios más agudos en los que se agravan los síntomas, la imagen de Maite Galdeano en el programa contrasta con el relato que ella misma ha hecho de su dolencia. Hace dos años, coincidiendo con el paso de su hija por Supervivientes, ella misma contaba en Lecturas el auténtico infierno que estaba viviendo: "Me quise suicidar tirándome a las vías del tren [...] Mis perros me sacaron el cuerpo de las vías con el hocico", confesaba.

@salvameoficial Hizo campaña contra la fibromialgia y se pusieron unas pulseritas, de esto hace años ahora se hacen los locos ante la estafa de Maite Galeano. Es imposible q una enferma de fibromialgia haga esos ejercicios. Y ad+ cobra pensión x esa misma enfermedad. — Clavo-y-Canela (@ClavoyCanela3) June 19, 2020

Maite Galdeano, esa mujer que supuestamente tiene fibromialgia y cobra una pensión de incapacidad laboral absoluta de 1.200€, está en un reality en el que baila, gatea y hace pruebas físicas sin quejarse en ningún momento del dolor. — Diana H. (@biichiitx23) June 21, 2020

@sanidadgob Maite Galdeano, concursante de la Casa fuerte de telecinco, tengo entendido que sufre de fibromialgia, depresión cobra 1.100 euros de invalidez, estoy equivocado o es verdad? Porque en la televisión se ve q ha superado su enfermedad. — MIKAEL (@IcaroMikael) June 18, 2020

En aquella entrevista, Maite, que no pudo defender a Sofía en el concurso debido a esta dolencia, narraba el suplicio que para ella suponía afrontar cualquier tarea cotidiana: "Me duelen tanto las muñecas que incluso cortar ajos y cebollas es una dificultad, no puedo cocinar. Me despierto por la mañana como si me hubiera pasado un camión por encima".

Por si fuera poco, revelaba que la fibromialgia no es la única enfermedad que padece: "Tengo un montón de enfermedades incurables. Antes de ir a GH empecé con unas hernias grandes con quistes por dentro a nivel dorsal y cervical, que no se pueden operar".

Todas esas dificultades hicieron que Maite Galdeano llegara a pedir "la eutanasia" a su médico, como ella misma confesó. Un drama ante el cual vivió una pequeña alegría cuando le fue concedida la pensión de 1.100 euros. "Por fin hay jueces en los que confiar que me han dado la razón", celebraba entonces.

Las redes cuestionan los dolores que Maite dice estar sufriendo. Gtres

Ahora, su vuelta a la televisión ha puesto esa supuesta incapacidad en el centro del debate, pues las redes la acusan de estar estafando a las instituciones públicas para cobrar una pensión.

Pero esta no es la primera vez que la fibromialgia de Maite Galdeano está en el punto de mira, pues hace algo más de un año ya fue cuestionada por los mismos motivos debido a sus apariciones en GH DÚO. En aquella ocasión, la pamplonica se defendió asegurando que su médico le había recomendado moverse mucho y amenazó con demandar a todos los usuarios que dudaran de su enfermedad.

