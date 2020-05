El abrumador éxito de Ana Obregón cumple 15 años: el día que su serie hizo historia

Ana Obregón (65 años) está atravesando la época más dura de su vida tras la muerte de su único hijo, Álex Lequio, el pasado 13 de mayo. Hace solo 10 días que ocurrió el fatal desenlace del joven de 27 años, pero en esta exacta fecha, la actriz tiene un motivo que celebrar.

Este sábado, 23 de mayo de 2020 se cumplen 15 años del capítulo final de Ana y los 7, la serie más exitosa de Obregón y una de las más vistas de la historia de la televisión española.

El 18 de marzo de 2002, una bailarina de club de striptease que de la noche a la mañana se convierte en niñera de siete menores en una casa de ricos se cuela en la pequeña pantalla de TVE. A las 22:00 horas, medio país se reunía ante el televisor cada lunes para ver las inocentes pero atractivas tramas de esa familia numerosa. Los datos avalan el fenómeno que supuso esa producción, en la que Ana García Obregón se presentaba como la responsable de la idea y argumento, además de ser parte del equipo de guionistas.

Ana Obregón, en una foto oficial de la serie.

Hace un año, la propia actriz expresaba con orgullo el aniversario de ese capítulo final de la serie: "Ana y los 7 se despidió por la puerta grande de la audiencia con más de 6 millones y medio de seguidores y un 35 por ciento de share, convirtiéndose así en una de las series con más éxito de televisión en España. Para mí fue un orgullo ser la autora y protagonizar esta serie que no hubiera tenido ese gran éxito si no fuera por un gran equipo de actores (entonces la mayoría eran niños), guionistas maravillosos , un equipo técnico de lujo, el gran apoyo de TVE y sobre todo vuestro cariño incondicional. Sé que muchos de los que me seguís eráis niños en ese momento y no sabéis lo agradecida que estoy por haber podido formar parte de vuestra infancia".

El proyecto que la bióloga comenzó con ilusión y con ganas pero sin saber lo que conseguiría, se convirtió en un éxito rotundo, con 5 temporadas en emisión y tres años en la parrilla televisiva. Tanto arrastraba a la audiencia que llegaban a duplicar los datos del todopoderoso reality de Gran Hermano de Telecinco, y hacían lo mismo con la famosa serie Periodistas. Además, triplicaban la audiencia de Al salir de clase, una de las producciones más seguidas por el sector adolescente a principios de siglo.

La boda de 'Ana y los 7' reventó los audímetros hace 15 años JALEOS

Pero no solo reventó los audímetros. Ana y los 7 quedará por siempre en la memoria histórica de España porque logró un hito que aún perdura en el tiempo. Así lo desvelaba la propia protagonista hace justo un año: "¡Madre mía! ¡Qué orgullo lo que me acabo de enterar! Para celebrar el día Mundial del Patrimonio Audiovisual, TVE ha dado el ránking de los vídeos más vistos de la historia de España. El archivo audiovisual más rico de la historia de nuestro país pertenece a TVE en sus 63 años de emisión. ¿Adivináis cuáles son? 1- El asalto de tejero al congreso 23F, 2- El Quijote, 3- muerte de Ayrton Senna, 4- Ana y los siete. El capítulo 91, La boda".

El enlace nupcial de los protagonistas principales de la trama, Fernando (el banquero y padre de los siete hijos) y Ana (la niñera), consiguió alzarse con el dato más estratosférico jamás logrado por una serie de televisión. Y lo que más feliz hizo a Ana es que ella fue testigo y autora de esa historia que traspasó fronteras: "Habéis conseguido que por primera vez en la historia una serie creada por una mujer e interpretada por una mujer sea el cuarto vídeo más visto en 63 años de la historia de España".

Por todo ello, este sábado, Obregón tiene un motivo para sonreír en mitad del dolor que está sufriendo desde hace diez días. Un motivo de peso, que avala su duro trabajo a lo largo de los años y que tan feliz hizo a millones de niños y niñas españoles que tomaron el mando -literalmente- de sus hogares durante tres años para reír y disfrutar con la niñera más mediática del panorama español.

