Cruce de acusaciones entre Gianmarco y Hugo en 'Sábado Deluxe': su duro cara a cara

Todo por el amor de una mujer. Sábado Deluxe ha echado chispas esta semana con una visita doble muy esperada: la de Hugo Sierra (46 años) y Gianmarco Onestini. Ambos, con una hipotenusa sobre sus cabezas: el amor de y hacia Adara Molinero (26), que todavía continúa en la casa de Guadalix tras salvarse este pasado jueves. El primero, su pareja formal; el segundo, el flechazo inesperado. Sendas entrevistas, por separado -no han coincidido físicamente en ningún momento de la noche por expreso deseo de ambos-, que han tenido lugar tan solo días después de que uno y otro se asomaran a la portada de Lecturas vía exclusiva.

Primer round. "No me parece que Hugo haya sido claro y sincero. Sobre todo porque ha dicho que no quería ir a televisión porque estaba mal, pero ahora que ha sacado una exclusiva quiere estar en todos los programas", opinaba el italiano Onestini cuando María Patiño (48) le interpelaba por su opinión acerca de las declaraciones de Sierra, tanto en ese plató como en el papel. "Ya esta cosa no va bien", se ha sincerado Gianmarco. No hay buena relación y no la va a ver después de que haya visto en Hugo, según él, unas ganas de sacarle un rédito poco ético a esta historia, incluso señala el hecho de que el uruguayo haya mencionado su intención de acudir a Supervivientes.

Gianmarco enfrentándose a Hugo Sierra en 'Deluxe'. Mediaset

En todo momento, Gianmarco sitúa a Hugo como conocedor y consentidor de las carencias afectivas que sentía Adara en su relación antes de ingresar en el reality: "He hablado con una amiga de Adara, que se llama Julia, y me dijo que Hugo sabía muy bien que la relación entre los dos no iba bien y que Adara no era feliz". Ahí entra una tercera persona. "Tú has hecho lo mismo que ha hecho Hugo. Salís los dos en la misma revista", se le encaraba entonces Belén Esteban (46). "Es diferente, porque yo no he dicho que no quiero hablar de estas cosas", se defendía Gianmarco.

¿Cómo ve, en perspectiva, su relación con Adara en Guadalix? "Había un buen felling", sostiene el italiano. Y con respecto a Hugo, ¿le interesa la fama? El aludido responde: "No me interesa la fama. Hace dos años gané Gran hermano, cosa que él y mucha gente sueñan y me retiré totalmente teniendo la oportunidad de hacer cosas". Y se llega a enfadar en un momento de la noche con las interrupciones a su perorata: "¿Esto es un debate o una entrevista?", espeta cuando Gianmarco le echa en cara sus intenciones de acudir a Supervivientes. Sierra se defiende y concede lo que sigue: "Me encantaría ir a ese reality porque me parece que es 'El reality'. ¿Es un delito decir eso? No".

¿Cree Gianmarco que Adara recapacitará y volverá a los brazos de Hugo? "No creo, porque ella ha hecho lo que ha sentido su corazón. Ha sido siempre sincera. Yo no me he interpuesto en ninguna relación. Esa relación ya estaba rota y era algo que ya sabía Hugo, Adara o incluso los padre de Adara. Porque hayamos compartido muchas cosas en la casa durante dos meses no significa que me haya puesto en medio de nada. Lo único que me interesa es Adara". Así sea.

