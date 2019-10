Josema Yuste: "En España hay más autocensura ahora que hace 50 años"

Cuando en 1972 llegó a España la obra británica Sé infiel y no mires con quién su adaptador y director, Jaime Azpilicueta, la hizo con "miedo" y se "cortó" mucho, pero Josema Yuste (66), autor de la nueva versión, cree que ha habido poco avance: "En España hay más autocensura ahora que hace 50 años".



Sé infiel y no mires con quién es, según ha explicado este jueves Azpilicueta en la presentación de la obra, "una obra maestra" de la comedia que aspira a "encantar" de nuevo a quienes la conocen y a atraer a quienes el poliamor les parece una virtud y no un pecado. La pieza estará, "en principio", hasta enero en el Teatro Amaya. Creada por los británicos John Chapman y Ray Cooney, "que siempre han dicho que la versión española era la mejor de todas", la obra cuenta la historia de "unos pobres diablos que quieren pecar y no lo consiguen".

Yuste y Teté Delgado en una representación de su nuevo proyecto. Gtres

"Nos autocensurábamos mucho entonces. Teníamos miedo de todo", ha precisado Azpilicueta, coordinador de la nueva versión, que protagonizan también Teté Delgado, Santiago Urrialde, Esther del Prado y Maribel Lara. "Son dos 'españas' radicalmente diferentes pero ahora hay más autocensura que hace 50 años. Puede que te frían en las redes sociales pero yo he hecho lo que creía que debía hacer. He sido escrupuloso conscientemente", ha apostillado Yuste, autor de la versión, director y protagonista de la obra, que ya ha estado cinco meses de gira por toda España.

La respuesta del público hasta ahora, ha indicado Yuste, ha sido "extraordinaria": "No sé lo que tiene pero conecta con la gente y todo el tiempo va hacia arriba". El otrora miembro de Martes y Trece cree que para que una comedia funcione el actor debe dejarse la piel en escena y que el espectador note que "aquello está lleno de energía", algo "muy trabajoso y que cuesta mucho esfuerzo y sufrimiento".

La obra, que en su estreno en 1972 protagonizaron Pedro Osinaga, José Sacristán (82) y Ana María Vidal y que también han hecho en otras temporadas Joaquín Kremel y Paco Morán, estuvo 13 años ininterrumpidos en cartelera, de ellos, 9 en el Teatro Maravillas, al que llegaron por casualidad. "Aquel verano, el empresario de la sala, García Ramos, tenía un espectáculo que le falló y nos pidió que si teníamos 'algo' que pudiera programar las siguientes 8 semanas... Y se convirtió en un éxito día tras día, porque cada semana eran 14 funciones para 900 espectadores", se ha detallado.

Está "encantado" con la versión de Yuste porque le ha dado "un rollo muy personal", un humor "un punto surrealista, de teatro del absurdo": "es uno de los actores cómicos con más talentos del país", ha alabado el director, que también lo fue de la versión cinematográfica, con Ana Belén (68) y Carmen Maura (74).

