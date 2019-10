Teresa Campos estalla contra sus antiguos compañeros: "Es alucinante las tonterías que dicen"

María Teresa Campos no olvida. La presentadora de televisión ha ofrecido una entrevista y ha dejado claro que está muy dolida con sus antiguos compañeros de televisión, que en los últimos meses han sido muy críticos con ella.

"No tengo por qué ser como ellos. Aprendí que las noticias había que confirmarlas, que no había que inventárselas. Eso no es hacer periodismo. Es alucinante las tonterías que se dicen. Un paparazzi le dijo a Gustavo (su chófer): 'Es que todo lo de ella vende'. ¿Qué soy? ¿Un artículo en el mercado? Soy una profesional con una trayectoria", ha explicado Campos a la revista Lecturas.

Kiosco rosa: A.O.

La malagueña asegura que le "da lo mismo" lo que digan de ella, pero lo cierto es que sus palabras dejan entrever que no le ha gustado cómo se han comportado sus antiguos compañeros. "No me bajo a las cloacas. Ante determinadas cosas uno no se puede relajar. Allá cada uno con lo que quiere decir. Si hay algo que es constitutivo de delito... Ya hay cosas que tengo puestas en manos de mi abogada", ha asegurado la presentadora.

María Teresa Campos ha querido recalcar que a una profesional de su nivel se la tiene que valorar por su trayectoria, y que el resto de cosas deberían pasar a un segundo plano. "A las personas que me quieren les diría que no me manden mensajes sobre cosas que se dicen de mí. No quiero saber. Podría ser más rotunda y decir: 'Pido a la gente que me quiere que no vea a aquellos programas en los que se me insulta'. No lo voy a decir, pero luego no me pongas un mensajito", ha afirmado.

"A estas alturas de mi vida, yo escojo mis enemigos. Hay enemigos que no merece la pena ni considerarlos", ha añadido.

María Teresa Campos ha explicado que ella quería renovar su contrato con Telecinco.

Otro de los temas polémicos sobre los que ha dado su punto de vista es sobre el contrato de cadena que tenía con Telecinco y que terminó en abril. Un documento por el que ha estado cobrando un sueldo mensual, a pesar de haber estado dos años alejada de las cámaras de televisión. Algo que, por otro otro lado, no le ve ningún sentido. "Siempre he creído que un documento que pone que se me contrata durante dos años como presentadora y colaboradora no es para que te dejen en tu casa y te hagan un daño profesional irreparable", ha asegurado Campos.

Cuando se acercó la fecha en la que terminaba su contrato, la malagueña tenía la intención de renovarlo. Una postura que, según sus palabras, no compartía la cadena. "Antes de que venciera quise renovarlo para que no hubiera problemas. Fue mi representante y le dijeron que era muy pronto. Dije: 'Pues cuando venza lo hacemos, y entramos en conversaciones'". Algo que finalmente no ha sucedido.

