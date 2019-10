El ‘no’ de Estopa al reggaetón y el día que les robaron el móvil en plena Barcelona

Hace poco más de cuatro meses que Estopa visitaba El Hormiguero, pero el dúo de Cornellá volvía a estar este jueves con Pablo Motos (53), a muy pocas horas de que viera la luz su disco Fuego, con el que David Muñoz (43 años) y su hermano José (40) celebran su vigésimo aniversario en el mundo de la música.

Esa cuenta atrás tan particular marcó el comienzo de la entrevista: faltaban dos horas y seis minutos para que el disco estuviera a la venta, un cronómetro que estuvo en pantalla durante buena parte del programa. Teniendo en cuenta que Estopa proceden de Cataluña y que corren tiempos revueltos en esa zona del país, Pablo Motos hizo una especie de broma con el título del nuevo álbum: “No quería hacer ningún paralelismo con el que está pasando en Barcelona, pero el nombre del disco ya era premonitorio”. “Sí, somos un poco Nostradamus”, contestó el mayor de los Muñoz.

Esta fecha de lanzamiento tiene un porqué. “Un 18 de octubre, pero de 1999, salió nuestro primer disco, ‘Estopa’, así, sin más”, recordó David Muñoz. Ese título, tan poco original dio pie a la broma de Pablo Motos: “Ya empezabais diciendo que ibais a trabajar poco”. Cuando los invitados aún no habían encajado esa pulla, el presentador de El Hormiguero volvió a la carga: “¿Os acordáis de algo de ese día o ibais fumados?”. Una vez más, fue David el que contestó: “Sí, sí que me acuerdo de casi todo. Teníamos que vender 2.000 discos y cuando hablé con el de la discográfica me dijo que íbamos por 5.000. Lloré. Fue un impacto mayor que cuando llegamos a cifras mayores”.

Y así, dos décadas después, la carrera de Estopa sigue muy viva. Nada mejor que un nuevo trabajo para conmemorarlo: “Esta efeméride está buscada, porque el disco lo tenemos acabado desde hace meses”, aseguró José, quien quiso explicar por qué se han tomado cuatro años para lanzar otro álbum. “Mi hermano David, cuando entra en ausencia, es mejor no decirle nada”, afirmó, haciendo referencia a los momentos de inspiración del vocalista del grupo. “. Sí, me quedó empanao. La gente me pregunta y luego se me pasa. No tengo grandes ausencias, no son ausencias, son traslados. Estoy trabajando”, refrendó el propio David, justo antes de lanzarse a interpretar en directo ‘Pobre Siri’, uno de los temas que surgió de esas “ausencias”.

Deporte y una historia rocambolesca

Como buenos hermanos, David y José comentaron que hacen todo juntos, incluso a la hora de cultivar su cuerpo: “Antes éramos 'runners' y ahora somos 'swimmers', pero con tubo, porque tenemos una técnica muy mala”, explicó José, antes de que su David rematara reconociendo que “muchas veces la piscina está llena así que decidimos compartir calle, para chocarme con alguien que conozco prefiero hacerlo con él. Vamos a la hora que están los abuelos, para poder adelantarles. Estamos muy en forma, el reto Men’s Health lo podemos acabar en 15 días”.

Después de cumplir con un clásico, medirle la cabeza a David (sigue teniendo el récord con 62`5 centímetros) y de que José alabara el número de Pilar Rubio este miércoles tocando el violín, los hermanos Muñoz procedieron a contar una peculiaridad de su nuevo disco: “Como cuando llevamos cuatro años sin sacar disco, nos dijeron que la industria había cambiado, que nos teníamos que modernizar. Nos vinimos abajo, pero le dijimos “modernízate tú”. No hay reggaetón, pero nada más que por eso”. Ahondando en esta cuestión, David destacó que “a mí me gusta el reggaetón cuando vamos de fiesta, pero que lo hagan otros”.

Casi sin quererlo, el mayor de los Estopa dio pie a uno de los pasajes más surrealistas de la entrevista, el momento en el que recordaron una de las situaciones que vivieron una de las últimas veces que salieron de fiesta: “Veníamos de la presentación de un espectáculo sobre Messi, habíamos estado de fiesta en un bar y cuando cerraron nos fuimos a coger un taxi. Se acercaron unos chicos, nos pidieron fuego y, cuando quisimos darnos cuenta, nos habían robado el móvil. Ahí llevábamos todo, hasta cosas del nuevo disco. Les perseguimos a carrera limpia, pero al final no les alcanzamos. La policía se portó fenomenal y gracias a ellos pudimos bloquear el teléfono y borrar todo el contenido”.

Tras esa anécdota y el concurso con Trancas y Barrancas, David y José volvieron a hacer lo que mejor saben, cantar, para interpretar en directo otro tema de su nuevo trabajo, ‘El último renglón’.

La encargada de cerrar una visita tan especial fue Cristina Pedroche (30) y su sección de los inventos que no llegaron a triunfar.