Estopa, entre el bótox en los sobacos y la censura de su padre

Hay bandas que son flor de un día y otras que resisten a las modas y al paso del tiempo. Estopa se puede encuadrar dentro de este último grupo, tal y como se refleja en el hecho de que los de Cornellá de Llobregat celebren su vigésimo aniversario en el panorama musical, un hito para el que regalarán a sus fans un nuevo trabajo de estudio, el álbum Fuego.

El disco verá la luz el 18 de octubre, pero mientras, David Muñoz (43 años) y su hermano José (40) presentan su primer single, que lleva el mismo nombre que el álbum, en espacios como El Hormiguero, donde son ya invitados platino, una distinción que queda acreditada con unas tarjetas que recibieron nada más entrar en el plató.

“Hemos pasado diez noches juntos, bueno, en realidad son muchas más”, comenzó Pablo Motos (53) una conversación en la que intervino rápidamente el mayor de los Muñoz: “Nos conocemos de mucho antes, cuando estabas en la radio, solo se conocía tu voz, no se veía tu careto”. Antes de dar paso a un vídeo resumen de sus visitas anteriores, Motos ejerció de anfitrión y lanzó un cumplido a sus invitados: “Diez años se pasan volando, pero estáis igual, alguna cana, pero por lo demás igual”.

Ese vídeo con los mejores momentos de los Estopa en el talk show incluyó el ejercicio hipnótico de Jeff Toussaint con David: “La peña me vacila por lo de la hipnosis. La gente de mi familia no se lo cree, dicen que soy un trolas, pero es verdad, te lo juro, me hipnotizó el pavo este. Después del programa estuvimos con Ana Simón (36), ella fue testigo de que otra vez me tiró al suelo. Le dije que no quería verle más en mi vida”.

Estas impresiones fueron corroboradas por José: “Conozco sus caras, si fuera mentira se le habría escapado una sonrisilla”, apuntó. Haciendo gala de su buen humor, David Muñoz zanjó el tema con una broma: “Me programó y me reprogramó. Desde entonces fue todo a peor”.

Un lapsus

Nada más volver del corte publicitario, los hermanos Muñoz se centraron, entonces sí, en el nuevo disco. “Lo sacaremos coincidiendo exactamente con la fecha del 20 aniversario, es decir, el 11 de…”, justo en ese momento Pablo Motos le interrumpió para abroncarle en tono cariñoso: “Cómo puede ser David que no te acuerdes de la fecha, lleváis cuatro año sin sacar uno”. Tras ese toque de atención, el hermano mayor destacó que con Fuego quieren “cerrar el círculo”.

A continuación llegaron los momentos más hilarantes de la entrevista. Para empezar, los Muñoz repasaron su rutina diaria. “Nos juntamos por la mañana, solemos dormir unas 12 horas diarias, así que quedamos sobre las 12 o más bien la 1, después de correr. El último día que salí me adelantó una mujer que pensé que estaba inválida, llevaba muñequeras y unas vendas. Hacemos poco pero bien”, bromeó David antes de que José aclarara que suelen correr “unos 30 minutos”.

Precisamente el guitarrista fue el protagonista de una de las anécdotas más curiosas. Ha pasado recientemente por el quirófano para ponerse bótox en las axilas. “Al acabar la gira de 2015 me hablaron de ello, sufría hidrólisis. Eso no te quita para que dejes de sudar, pero ahora mismo estaría empapado. Me salen a 400 pavos el sobaco. Dura entre 6 y 9 meses que sudes menos. Si durara más creo que ahí se desconfiguraría algo. Estoy contento porque me puedo poner camisetas de color gris, verde…”

Sin embargo, su hermano David no le tan claro: “Hermano, te han tangado, yo te veo igual”. Pablo Motos también se sumó al vacile, comentando que “sigues sudando igual, parece que llevas dos tortillas de patatas en los sobacos”.

Tras este breve inciso, Estopa hablaron del proceso que siguen para componer canciones y, desde ahí, cómo ha intervenido la censura en su música. David explicó que “a nosotros no nos prohíbe nada nadie, ni Aznar. Nosotros nos censurábamos al principio, algo que no hacían ni los de la discográfica, pero esta vez nos han censurado”. Justo en ese momento de suspense, José contó que hay un tema, Pesadilla F, que no aparece en el disco. “Me escribió mi padre y me dijo que la quitáramos del disco”, aseveró.

Parecía que la cosa iba a quedar ahí, pero Motos metió el dedo en la llaga y les pidió poner al menos una estrofa. Los Muñoz no se hicieron mucho de rogar y tocaron una pequeña parte. “No podemos seguir cantándola. Decía que si Pablo por Pablo Escobar… mi padre se cabrea de verdad, se hubiera peleado en algún bar, le iba a suponer un disgusto”, comentó David.

Pesadillas galácticas

El mayor de los Estopa siguió copando el protagonismo, esta vez para hablar de una pesadilla que tuvo, con secuelas físicas. “Creo que es porque veo mucho Cuarto Milenio. Es pequeñito. Me hace gracia por la risa nerviosa. No es broma. Estaba dormido en la cama, mi mujer al lado, y de repente veo algo pequeñito, una especie de ser de los que describe Iker Jiménez. Era como una de especie de la muerte, pero más rollo galaxia, era un alienígena. Vi eso, me tiré de la cama, porque venía hacia mí. Me rajé todo el hombro. Miré la hora, eran las 3:33”, recordó.

Tras esa extraña experiencia onírica y de dejar paso al resto de secciones del programa, los Muñoz hicieron la petición habitual de los invitados platino: un par de cervezas y un poco de jamón ibérico, “de la dehesa extremeña”.