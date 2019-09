Anna Padilla se estrena como presentadora y no descarta entrar en un 'reality'

Hace unos días, Paz Padilla (49 años) celebraba en redes la graduación de su hija, Anna Ferrer (22), que acaba de finalizar sus estudios de Economía. Sin embargo, la influencer parece estar explorando nuevos horizontes profesionales. Después de realizar sus prácticas en el departamento financiero de Mediaset, ahora la hija de la presentadora de Sálvame vuelve a vincularse a la compañía en la que trabaja su madre.

La joven, conocida en redes como Anna Padilla, se ha estrenado como presentadora de Morning Glory, espacio de Mtmad que cuenta con un conductor distinto cada mes, y ha querido comenzar esta nueva faceta explicando los motivos que la han llevado a dar este gran paso profesional: "Con respecto a la televisión, siempre he dicho que no quería, pero estoy haciendo esto por probar", afirma al inicio del programa, consciente de que sus movimientos se miran con lupa.

Y es que la influencer debe defenderse ahora de quienes la acusan de contradecirse, tras haber defendido que su fichaje como becaria de Mediaset no fue un enchufe y no tenía nada que ver con Paz Padilla: "Es una empresa muy grande, cotiza en bolsa y creo que es una buena oportunidad para aprender", comentó entonces, centrando sus planes de futuro en el mundo de las finanzas.

Además, Anna Padilla no cierra la puerta a continuar su trayectoria en el medio televisivo, dejando en el aire la posibilidad de participar en un reality: "Me daría mucho miedo, pero depende del reality", confiesa, añadiendo que está en una etapa en la que le apetece "probar muchas cosas" y solo hay una cosa que tiene clara: "Nunca trabajaré en algo que no me guste".

A pesar del cambio de opinión, parece que la joven cuenta con el apoyo de su madre, que no ha dudado en mandar un vídeo al programa para desearle suerte en su estreno: "Es una niña fantástica, nunca me ha dado un disgusto", comenta. Otro de los que ha querido dar una sorpresa a la nueva presentadora ha sido su novio, Iván Martín, quien le ha dedicado un emotivo vídeo a su "chica de las alarmas", comentando la desquiciante costumbre que tiene su pareja por despertarse con tonos "horribles".

Anna Padilla toma así el relevo de otras caras conocidas como Anabel Pantoja (33) o 'El Cejas' (18), que estuvieron al frente del espacio antes que ella. Para el intérprete de El dembow del pimpim este puesto supuso una oportunidad para abrirse nuevos caminos en la compañía de Paolo Vasile (66), creando su propia webserie y confirmándose como concursante de GH VIP 7. ¿Ocurrirá lo mismo con la hija de Paz Padilla?

