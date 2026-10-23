Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera, debuta en el teatro: "Mi novia va a venir a verme. Estoy súper enamorado"
El joven se estrena como actor con una obra navideña que levantará el telón el próximo 4 de diciembre en Madrid. EL ESPAÑOL ha charlado con él.
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Esta Navidad va a ser muy especial y única, inolvidable, para Patricio Vallejo-Nágera (18 años), el hijo de Samantha Vallejo-Nágera (56), al que todos llaman Roscón porque nació un 7 de enero de 2008. El joven está feliz porque va a debutar en el teatro, como actor, el 4 de diciembre.
Será el gran protagonista de una producción que lleva por título precisamente su suerte de apodo, Roscón. Se trata de un proyecto teatral de César Lucendo, autor y director de la obra, que podrá verse en el Espacio GTM, en el Parque de La Vaguada de Madrid.
Una hermosa historia en la que Roscón encarna a Bruno, un joven que proviene de una familia de escasos recursos económicos y que tiene a una madre un tanto malvada, personaje que interpretará Lara Dibildos (55). EL ESPAÑOL ha estado presente en la presentación del proyecto.
Samantha ha dejado claro en su encuentro con la prensa que estaba allí sólo para apoyar a su hijo, únicamente en calidad de madre orgullosa. La empresaria y exjurado de MasterChef ha atendido a los medios junto a su hijo. Ambos han demostrado tener una excelente complicidad.
"Nos gusta mucho la Navidad. Este proyecto se estrena en Navidad, en diciembre y dura hasta el 7 de enero, el día del cumple de Roscón. A él lo que más le gusta es ser actor. Siempre he pensado que tenía que ser actor de una comedia musical", asegura Samantha.
Y agrega: "Porque se pasa el día entero cantando. Se mira al espejo, canta, baila. Yo me lo paso bomba con él, es el tío más divertido que conozco. Está encantado". En esa línea, la hermana de Colate (54) ensalza la importancia que tiene este proyecto, por la gran visibilidad que conlleva.
"Me gusta que le den esta oportunidad, es súper importante para la inclusión. Porque nuestros chavales pueden ser artistas. Lo hemos visto ya en miles de películas, pero es un paso más esto. Y Roscón vale para esto. Todos tenemos capacidades diferentes".
"Él, desde luego, las capacidades que tiene son las de ser actor, bailarín, cantante... El amor que despiertan estos niños con Síndrome de Down... La gente les adora. Yo soy la madre de Roscón y yo estoy encantada", apostilla Samantha.
Acto seguido, habla el protagonista. Dice Roscón que claro que está nervioso ante este reto: "Estoy un poco nervioso. Es mi sueño. Hacerlo con la familia, más". Sabía que algún día se convertiría en actor: "Sí me había imaginado ser actor".
Sostiene el joven que, más allá de este proyecto teatral, está lleno de sueños que ojalá algún día se materialicen: "Trabajar con mi madre sería mi sueño. Me gustaría, además, hacer un show con Alejandro Sanz (57), y con Bustamante (44) y Bisbal (47). Primero Bustamante, y después Bisbal".
No se olvida Roscón de Raphael (83): otra meta por cumplir trabajar junto a él. En el día a día, Roscón canta, en concreto, Mi gran noche. Y, como prueba, se arranca en plena rueda de prensa: "Qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche".
Para terminar, Roscón sorprende a todos con una confesión: está enamorado. Su madre lo corrobora, al tiempo que deja entrever que el joven ha tenido varias novias. Pero la presente es especial. Se llama Pilar, e irá a verlo actuar: "Tengo una novia, Pilar. Estoy súper enamorado".