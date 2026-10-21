Vicente Vallés (64), sobre su infancia: "Me crie en el barrio de Vallecas, en una calle llena de barro que no estaba asfaltada"

Las grandes historias del periodismo no siempre nacen en las redacciones de moqueta mullida ni en los platos de televisión. A veces brotan en la periferia de las grandes ciudades, sobre terrenos sin pavimentar. Podría decirse que es lo que le sucedió a Vicente Vallés (64 años).

Rostro indiscutible de la información en España al frente de la segunda edición de los informativos de Antena 3, el periodista pertenece a esa estirpe de contadores de historias moldeados por el contraste.

Nacido en Madrid, la geografía obrera de los primeros años 80 en Vallecas fijó en él una mirada atenta y metódica. El trayecto diario desde el sur castigado hasta el centro noble de la capital terminó por vertebrar su ambición intelectual. Lo ha contado él mismo.

Pocos espectadores adivinan el paisaje sobre el que se levantó su infancia. Sin embargo, su memoria guarda con nitidez la imagen exacta de sus primeros pasos.

Vicente Vallés Europa Press News

"Debía de tener tres años y vivía con mis padres en la casa de mis abuelos paternos, en una chabola que construyó mi abuelo con sus propias manos durante la posguerra", rememoró el periodista sobre sus orígenes en el barrio madrileño de Vallecas en una entrevista con ZendaLibros.

Un escenario de privaciones en el que la dignidad se abría paso entre las carencias del extrarradio. "Siendo muy pequeñito, recuerdo estar en mi barrio, en una calle llena de barro que no estaba asfaltada".

Mientras cursaba el instituto y asistía al conservatorio de música, Vallés convertía los vagones de metro y los autobuses en su particular aula de lectura.

"Desde que leí La verdad sobre el caso Savolta, los largos ratos que pasaba en el autobús y en el metro los ocupaba siempre leyendo", ha explicado al recordar esa disciplina viajera. La culpa de ese veneno por la palabra escrita la tuvo un maestro de los que dejan huella.

"En la adolescencia, con 13 o 14 años, tuve la suerte de encontrarme con un buen profesor de Literatura. Nos obligaba a leer y luego a realizar trabajos sobre la lectura que habíamos hecho", destacó en Esquire.

Su faceta como escritor

Ese hábito voraz por desenredar tramas complejas explica su faceta más reciente como autor e investigador. Alejado por unas horas del ritmo frenético de los telediarios, el periodista acaba de estrenar en Onda Cero Podcast la serie documental Espías: clave secreta.

Un proyecto narrativo en el que Vallés conduce al oyente, con pulso y cadencia de thriller, por las alcantarillas de la geopolítica del siglo XX: topos, traiciones de Estado, dobles agentes y operaciones en directo que moldearon el tablero global de la Guerra Fría.

Esa capacidad para diseccionar la trastienda del poder se mantiene intacta en su labor diaria al frente de los platós. Ante las tensiones y los volantazos de la agenda política, el presentador conserva la serenidad de quien ha visto pasar demasiados titulares.

En relación a la reciente e inesperada convocatoria de elecciones, Vallés lo analiza con pragmatismo y oficio: "Ya estaba en el ambiente la sospecha dos o tres días antes, pasamos el fin de semana organizándonos. Vamos a vivir unos días muy intensos hasta que sean los comicios", dijo en su reciente entrevista en El Hormiguero.

Y añade, con una pizca de ironía periodística sobre la posibilidad de moderar la contienda: "Espero que no me toque debate electoral, pero todo sea que me caiga en todo lo alto. Es importante para los ciudadanos que haya debate, ahora hay que ver dónde se hace".