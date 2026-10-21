Todo lo que debes saber de la ruptura de Roca Rey y Tana Rivera: del motivo al "enfado" de él y el (un)follow a una exnovia

Seis meses les ha durado el amor, o al menos la sintonía y el entendimiento, a la pareja formada por Tana Rivera (27 años) y el diestro Andrés Roca Rey (29). Su historia de amor floreció poco antes de la Semana Santa, y todo parecía fluir con normalidad entre la dupla.

Las familias de ambos estaban encantadas con esta unión, de entrada así se trasladó a la opinión pública. Él ya era uno más en el entorno de los Rivera Ordóñez y Martínez de Irujo. Se le abrieron a Andrés las puertas, los brazos y los corazones: Tana estaba y se mostraba feliz.

Acompañaba Cayetana a su pareja a las plazas de toros y se les veía en distintos eventos familiares. Todo bien, en orden. No obstante, el 30 de septiembre se publicó una información, en una revista, que vendría a suponer un punto de inflexión, una suerte de grieta en ese amor.

Tana Rivera y Andrés Roca Rey, en la plaza de toros de Ronda, en septiembre. Gtres

Así se podría colegir a la vista de los acontecimientos. Ese miércoles, día 30, la publicación Diez Minutos llevaba a su portada el siguiente titular: "Tana y Roca Rey preparan su boda para 2027". "Ya han recibido su primer regalo de novios", agrega el semanario.

Dos inocentes y, a priori, bonitas frases que desataron todo un maremágnum informativo. Rápidamente, se desmintió ese casamiento o siquiera la intención de que fuera a celebrarse: los protagonistas negaron -no directamente- que esa boda entrara en sus planes como una realidad.

En aquellas horas ya se manifestó el malestar de Tana y Roca Rey por que esa información -defendieron ellos que a todas luces era falsa- viera la luz. Sabido es que no les gusta, ni a uno ni a otro, hablar demasiado de sus intimidades o vida privada. Mucho menos, si cabe, a Andrés.

A partir de ese momento han acontecido una serie de hechos que no sólo han desembocado en una ruptura, sino que todo hace indicar que la relación entre ellos, hoy, es tensa y complicada.

9 de octubre: la discusión en Valencia

Según ¡HOLA!, la dupla protagonizó una fuerte discusión el 9 de octubre de 2026 en Valencia -después de ver la luz la publicación de su presunta boda-, coincidiendo con la corrida de Roca Rey en la plaza valenciana con motivo del Día de la Comunitat.

Ese desencuentro habría marcado el comienzo del distanciamiento. La revista sostuvo inicialmente que no se trataba necesariamente de una ruptura definitiva, sino de una crisis derivada de esa conversación.

13 de octubre: salta la ruptura

El 13 de octubre, la periodista Pilar Vidal anunció en exclusiva que Tana Rivera y Roca Rey habían puesto fin a su relación. Según su versión, habría sido el torero quien tomó la decisión tras decirle que “las cosas estaban yendo demasiado deprisa”.

Vanitatis precisó que Roca Rey se habría sentido “sobrepasado” por la velocidad del noviazgo y habría preferido frenar para centrarse en su carrera profesional. EL ESPAÑOL puede ampliar este extremo asegurando que algunos titulares han "enfadado" al diestro.

Roca Rey, abrazando a Francisco Rivera, padre de Tana. Gtres

No entiende algunas "intromisiones". "No le gusta que se desvirtúe su figura como torero. Y más, con mentiras", agrega un informante a este diario.

14 de octubre: distintas versiones

Al día siguiente, los medios ofrecieron versiones distintas sobre si la ruptura era definitiva. Mientras Pilar Vidal aseguraba que la decisión del diestro era firme y que Tana no lo estaba pasando bien, ¡HOLA! mantenía que la pareja atravesaba una crisis y que la reconciliación no estaba descartada.

También se apuntó a la presión mediática como posible detonante: según informaciones recogidas por Antena 3, a Roca Rey le habría molestado la atención constante sobre su vida privada y la dimensión que estaba adquiriendo el romance.

18 de octubre: separación de caminos

El 18 de octubre, se informó de que ambos seguían sus vidas por separado y se refugiaban en su entorno cercano; en el caso del torero, además, en su agenda profesional.

Al día siguiente, Francisco Rivera (52), padre de ella, rompió el silencio y confirmó indirectamente la ruptura. En declaraciones a LOC, dijo que "las relaciones son complicadas y las de un torero más", aunque matizó que "no es el fin del mundo" y que entre ellos "hay mucho cariño".

Tana y Roca Rey, sin embargo, no se han pronunciado públicamente. Ella se limitó a decir, al ser preguntada: "No, yo no voy a decir nada porque es que yo nunca digo nada". Al punto, apostilló: "Yo estoy bien".

La hoy expareja, en un tendido. Gtres

Fiesta de cumpleaños cancelada

A los días de conocerse el quiebre amoroso, la periodista Paloma García-Pelayo informó en Y ahora Sonsoles que la pareja tenía preparada una fiesta con amigos, que iba a tener lugar el pasado fin de semana, con motivo del cumpleaños de la hija de Francisco.

La fiesta estaba prevista para el sábado 17 de octubre de 2026, a las 14:00 horas, en La Consentida, la finca de Roca Rey en Sevilla. Tana la había bautizado como Los Sanfermines de Tana, una versión de los Sanfermines con rosa en lugar de blanco y fajines y pañuelos azules.

Aquel festejo, lógicamente, se canceló. Y Tana sopló las velas el 16 de octubre, viernes, en familia. Mientras tanto, ¿dónde estaba el diestro? En su finca sevillana. Cuentan las crónicas que aprovechó que ya estaba toda la intendencia montada para celebrar otro cumpleaños: el de un amigo.

En concreto, el de un joven llamado Jaime Ferraro, buen conocido, a su vez, de Victoria Federica (26). Quien lo sabe hace ver que Andrés también lo está pasando mal; que nadie entienda que tiene el ánimo para mucho festejo, pero quiso tener ese detalle con este buen amigo.

También se desmienten de plano a este periódico los rumores de una presunta nueva ilusión sentimental en la vida de Roca Rey tras romper con Tana. Hay quien aduce que ha sido visto en Pamplona con una joven, pero se defiende que no es verdad: que él fue allí a una revisión médica.

Para terminar, y ahondando en la cuestión amorosa, la periodista Lorena Vázquez ha deslizado, y EL ESPAÑOL ha podido comprobar, que el torero ha vuelto a seguir en redes a una de sus exparejas, la mexicana Marina Díaz, íntima amiga ésta también de Victoria Federica.

Ambos mantuvieron un romance desde mayo de 2024 hasta abril de 2026. Hasta que entró en la vida de Andrés la hija de Eugenia Martínez de Irujo. Lo curioso de esta historia es que el matador de toros dio unfollow a su ex al romper y ahora vuelven a conectarse en redes.