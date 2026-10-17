Aida Artiles estrena proyecto profesional tras superar la muerte de su padre y una grave fractura de cadera y sacro

El último año y medio no ha sido nada fácil para Aida Artiles. La modelo, nutricionista y profesora de yoga ha transitado el duelo por la muerte de su padre, un momento que ella misma calificaba este tiempo atrás como durísimo, pero a su vez de gran aprendizaje.

Cuando todavía no se había repuesto del golpe, otro infortunio apareció en su vida: una grave lesión de cadera y sacro, que la ha mantenido tres meses con muletas, y de la que ni siquiera sabía si iba a recuperarse del todo y volver a caminar sin dolor.

Superadas ambas cosas, la hermana de Ariadne Artiles afronta el futuro con gran entusiasmo. "La vida te ha puesto a prueba de bomba especialmente en este último año, primero papá, luego la salud pero ahí estás renaciendo como lo hacen las flores que nacen en el asfalto, brillando más que nunca si cabe y dando paso a la vida para todo lo que viene", le escribía Ariadne en una publicación.

Y es que son muchos los retos que Aida tiene frente a ella. No solo ha vuelto a pisar la pasarela -desfiló en la Gran Canaria Swim Week este verano- sino que ha retomado por completo su actividad como monitora e instructora de yoga.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL en primicia, Aida se ha embarcado en un nuevo proyecto. El próximo fin de semana, del 23 al 25 de agosto, el exclusivo hotel Artiem Asturias ofrece la primera edición de un retiro para reconectar con uno mismo y Artiles guiará una clase de yoga dentro de un programa que reúne alimentación consciente, naturaleza, respiración, movimiento y otras actividades.

Refugio es una experiencia inmersiva de tres días pensada para "hacer una pausa, reconectar con el cuerpo y descubrir una forma más consciente de vivir". La participación de Aida Artiles está prevista para la tarde del sábado 24 de octubre.

Su visión del yoga va más allá de la práctica física. Su intención es acompañar a otras personas a encontrar, a través de esta disciplina, una forma de vivir con mayor conexión, consciencia, compasión y honestidad.

Pionera en España

Aida Artiles nació en Las Palmas de Gran Canaria y es la hermana menor de la modelo y presentadora Ariadne Artiles. Aunque su apellido la vinculó pronto al mundo de la moda -empezó a trabajar como modelo a los 17 años-, su trayectoria profesional va mucho más allá de las pasarelas.

Aida en un desfile de Pedro del Hierro. Gtres

Se trasladó a Madrid al cumplir los 18 años para desarrollar su carrera como modelo mientras estudiaba Nutrición y Dietética en la Universidad Alfonso X El Sabio, titulación que finalizó en 2011. Después abrió un blog de nutrición, en una etapa en la que fue una de las pioneras en España en hablar de este ámbito en la blogosfera.

Su vida dio un giro cuando descubrió el yoga durante sus estancias en Nueva York. En 2016 su profesora Rima Rabbath le propuso formarse como instructora y completó su formación entre Costa Rica y Barcelona. En la actualidad es propietaria de la escuela Distrito 841 Yoga en Las Palmas de Gran Canaria.

En las redes sociales, donde supera los 120.000 seguidores, comparte una visión del autocuidado basada en la coherencia, el movimiento, la alimentación y la escucha del cuerpo. En entrevistas recientes ha explicado que cuidarse es, para ella, "ponerse en valor y prestar atención al cuerpo y a la mente".

Relación con su hermana

Aida y Ariadne Artiles están muy unidas. Se llevan seis años y Aida acompañaba a su hermana mayor a desfiles y trabajos desde niña, especialmente en Canarias.

Ariadne ha descrito a Aida como "mi primer bebé" y ha reconocido que, cuando eran pequeñas, ejerció de segunda madre con ella. Aida, por su parte, ha explicado que su hermana le transmitió seguridad y confianza, especialmente al principio de su carrera como modelo.

Aida y Ariadne Artiles. Getty Images

Vivieron juntas en Madrid y después se instalaron cerca una de otra en Nueva York. También han trabajado juntas en campañas y desfiles, como en Hoss Intropia.

Su relación ha evolucionado con la edad. Antes discutían más, como ocurre entre hermanas, pero ahora aseguran se hablan "como dos adultas" y se entienden mejor que nunca.

Hoy, mientras Ariadne está centrada en su familia con José María García Fraile y sus tres hijas -Ari, María y Julieta-, Aida ha retomado la moda tras una pausa y sigue desarrollando su faceta como profesora de yoga.