El restaurante donde come Samantha Vallejo-Nágera (56) en Madrid: uruguayo de carnes a la brasa en el barrio de Justicia

Madrid ha consolidado su posición como una de las grandes capitales gastronómicas del sur de Europa, y la empresaria Samantha Vallejo-Nágera (56 años) conoce a la perfección las coordenadas donde se rinde culto al buen producto.

Algunas de ellas se encuentran en el centro de la capital, y están especializadas en carnes a la brasa.

Durante su reciente intervención en el podcast Poco se habla, la célebre cocinera y jurado televisivo ha abierto su libreta personal de recomendaciones para señalar las mejores paradas carnívoras de la capital.

El fenómeno de Los 33

"Luego iría a uno de carne bueno, que puede ser Los 33, Julián de Tolosa, que me encanta también, que se come una carnaza espectacular. Charrúa también. Lana también me parece espectacular", afirma la restauradora.

En la cima de sus preferencias despuntan los conceptos de inspiración uruguaya y rioplatense asentados en la zona de Justicia y Salesas.

Ubicado en la céntrica calle de las Salesas, Los 33 se ha consolidado como uno de los templos gastronómicos más codiciados y cotizados de la capital.

Este espacio nace de la alianza estratégica entre los creadores del reputado asador Charrúa y el equipo de la cervecería Craft19, logrando una simbiosis perfecta entre la elegancia de una casa de comidas rioplatense y el dinamismo de un club social moderno.

Su propuesta gira en torno a una impresionante parrilla de leña vista donde el fuego es el auténtico protagonista, combinando técnicas de brasa uruguayas con una cuidadísima selección de carnes maduradas, verduras de temporada y platillos de picoteo informal que triunfan entre la crítica y el público.

El ambiente del local destaca por su cuidado interiorismo de estética cálida, penumbra acogedora y una acústica dominada por vinilos que suenan en directo desde su cuidada cabina de sonido.

A la excelencia de su cocina a la brasa —donde platos como su célebre bikini de cecina con queso emmental o sus cortes de carne a la parrilla son ya míticos— se suma una vibrante barra de coctelería de autor y una extensa carta de vinos de pequeñas bodegas.

Esta combinación de alta gastronomía informal, sofisticación relajada y ambiente cosmopolita convierte a Los 33 en una parada imprescindible para las personalidades del mundo de la cultura, la moda y el panorama mediático madrileño.

Su propuesta comparte filosofía y proximidad geográfica con Charrúa, un asador de culto situado a pocos metros, en la calle del Conde de Xiquena.

Charrúa destaca por su técnica de parrilla uruguaya con matices de la pampa argentina, donde la maduración justa de la pieza y la cocción a fuego lento son la piedra angular. "Se come una carnaza espectacular", insiste Vallejo-Nágera al evocar este eje de brasas de alta gama en Justicia.

La ruta de la exjurado de MasterChef no se limita al barrio de Justicia. Su itinerario carnívoro abarca también la tradición del asador Julián de Tolosa —emblema del chuletón a la parrilla de estilo vasco con su célebre asador Mikel Gorrotxategi (48) al frente— y el restaurante Lana, en Chamberí, capitaneado por los hermanos argentinos Martín Narváez y Joaquín Narváez. Una terna de espacios donde la nobleza del animal y la maestría sobre el fuego dictan la excelencia.