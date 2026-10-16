Miguel Poveda, padre por gestación subrogada: "A lo mejor ahora no lo sería. Entiendo que las mujeres se sientan heridas"

Miguel Poveda (53 años) tomó la decisión más trascendental de su vida en 2015, cuando se convirtió en padre por gestación subrogada. Ahora, 11 años después, el Miguel Poveda de hoy, con la evolución y la madurez que otorgan los años, puede que no hubiera dado ese irreversible paso.

Así lo ha reflexionado en la nueva temporada del programa de Canal Sur, El hilo verde, presentado por Toñi Moreno (53). En el transcurso de una sincera y valiente conversación sobre la paternidad y el debate ético aparejado a la misma, Miguel se ha abierto en canal.

Con una mirada introspectiva sobre el proceso que lo convirtió en progenitor hace más de una década, admite hoy Poveda que el paso del tiempo ha transformado su perspectiva sobre la gestación subrogada.

En un esfuerzo por buscar las palabras correctas, Poveda ha aseverado: "El Miguel de ahora, seguramente, y esto que se entienda bien, a lo mejor no hubiese sido padre. Esto pocas veces lo he dicho en voz alta". Al cabo, apostilla: "El Miguel de ahora".

Preguntado por la presentadora sobre los motivos que le llevan a plantearse esa posibilidad en la actualidad, el artista badalonés argumenta que el aprendizaje continuo define su momento vital presente: "Yo no soy el Miguel de hace cinco años, ni el de diez, ni el de antes de ayer".

"Yo estoy y quiero estar en constante evolución, en constante crecimiento".

No obstante, el artista matiza que sus dudas no responden a un arrepentimiento respecto al amor filial, sino a una mayor empatía hacia las corrientes éticas que cuestionan esa técnica de reproducción.

"No, no me cuestionaría ser padre, pero quizá entendería mucho más a quien, por ejemplo, está en contra de la gestación subrogada", puntualiza el cantante.

Poveda enfatiza su capacidad para ponerse en el lugar de las diferentes partes implicadas en una controversia social de gran calado. "Entiendo a algunas mujeres que se sienten heridas con esta práctica", afirma.

Miguel Poveda. Gtres

Eso sí, Miguel contrapone esa postura con la defensa de la autonomía individual de quienes deciden convertirse en gestantes expresando: "Yo mando en mí y yo quiero hacerlo".

La paternidad de Poveda se concretó en abril de 2015, cuando tenía 42 años, mediante un procedimiento de gestación subrogada desarrollado en el estado de California (Estados Unidos).

En aquel momento, el artista se desplazó hasta Los Ángeles para recibir al recién nacido, Ángel, y compartir la noticia públicamente con una conmovedora imagen de su mano junto a la del bebé.

En aquellas fechas, el referente del cante flamenco ya había expresado la enorme carga emocional que implicaba para él la llegada de un hijo, rechazando de forma categórica denominaciones peyorativas para el proceso.

"Es una necesidad espiritual muy intensa la de ser padre como para frivolizar con algo así", defendió en su momento.

Poveda y el amor

Poveda ha mantenido una vida sentimental esencialmente discreta, aunque ha hablado en varias entrevistas de su homosexualidad y de sus relaciones.

En 2017 confesó públicamente por primera vez que era homosexual y que mantenía una relación con un hombre cuya familia aún no conocía su orientación, una situación que, según explicó, obligaba a la pareja a vivir el amor en la intimidad.

Miguel Poveda, sobre el escenario. Gtres

En 2020, el cantaor reveló que estaba enamorado de un hombre 15 años menor que él, con quien no convivía porque su pareja trabajaba en Córdoba, pero con el que decía haber formado una familia junto a su hijo Ángel.

En entrevistas más recientes, el artista ha reflexionado sobre los fracasos amorosos vividos y ha dicho valorar ahora un amor "tranquilo" y "sólido", con deseo de tener un compañero de vida.

Más de tres décadas de maestría

Nacido en Barcelona en 1973 y criado en la localidad de Badalona, Miguel Poveda se sitúa como uno de los nombres imprescindibles del panorama flamenco contemporáneo y la canción española.

Su fulgurante irrupción profesional se produjo en el año 1993, cuando con apenas 20 años se alzó con la prestigiosa Lámpara Minera y otros tres galardones en el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión (Murcia).

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Poveda ha sabido tender puentes entre la ortodoxia flamenca, la copla tradicional y la poesía, una versatilidad artística que le valió en 2007 el Premio Nacional de Música.