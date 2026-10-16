Loles León, sobre sus propiedades: "No me querían alquilar un piso por tener 74 años. Todos necesitamos una casa"

Con el carácter volcánico y la franqueza sin filtros que la caracterizan, Loles León (76 años) ha vuelto a situarse en el centro del debate público.

Durante una reciente entrevista radiofónica, la icónica actriz de Mujeres al borde de un ataque de nervios o La que se avecina ha revelado el trato que sufrió cuando intentó arrendar una vivienda en la capital poco después de cumplir los 74 años.

Una vivencia personal que ha utilizado como altavoz para visibilizar la encrucijada que atraviesan miles de personas mayores e inquilinos anónimos.

"Los dueños no alquilan a gente de 70 años. Y claro, yo tenía 74. Y le dije: 'No, pues es que yo tengo 74'", ha relatado la intérprete en A la cara, de Cadena Ser.

La respuesta del intermediario supuso el detonante de su indignación al ofrecerle una excepción por su condición de celebridad: "Me dijo: "No, pero tú eres diferente porque eres tú"». Un privilegio de clase que León rechazó de inmediato con absoluta vehemencia: "Digo: "¿Eres tú? Pues mira, eres tú... ¡No lo quiero!" Y no lo alquilé".

Su portazo a la discriminación por edad

Para la actriz barcelonesa, aceptar ese trato diferenciado suponía dar la espalda a la realidad del resto de la ciudadanía. "Aquí se tiene que alquilar a todo el mundo. Todos necesitamos un techo, todos necesitamos una casa para vivir", aseveraba con rotundidad en su charla con Frank Blanco.

Su plantón ante la propiedad culminó con un encendido alegato contra el edadismo en el parque inmobiliario:

"¿Pero que a mí me lo alquiláis porque soy una persona conocida y a lo mejor viene ahora una señora de 74 que también lo necesita y no se lo alquiláis porque no queréis viejos en las casas? ¡Iros a tomar por culo!", sentenciaba la intérprete sobre el momento en que decidió abandonar la negociación.

Loles León GTRES

La trampa de los costes iniciales: "Un dineral"

Tras el desplante a los propietarios particulares, la actriz logró finalmente firmar un arrendamiento mediante una empresa patrimonial, un canal donde la discriminación por edad pasa a segundo plano pero donde se intensifican las exigencias burocráticas y financieras.

"Las empresas te los alquilan, claro. No les importa la edad que tengas. Pero te piden hasta si te han hecho una ecografía, un análisis o una citología. Te lo piden todo", ha ironizado sobre la fiscalización de datos personales y fiscales a la que se somete al inquilino.

León desglosa el astronómico capital de entrada exigido en la capital: "Dos meses de fianza, el de la inmobiliaria, el corriente, el depósito por si rompo algo... Un dineral que no todo el mundo lo puede tener". Un muro económico que explica, a su juicio, la creciente tensión social en las calles.

"Por eso está tan mal la vivienda y por eso está la Puerta del Sol como está. ¡Bravo por toda esta gente que está allí!", concluía la artista, sumando su voz a las protestas ciudadanas que se concentran en el kilómetro 0 de la capital.