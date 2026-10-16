José María García (82), sobre el matrimonio: "Llevo 52 años casado. Montse cambió mi vida, pero no siempre he sido bueno"

El micrófono fue su trinchera durante décadas; la noche, su feudo inexpugnable. Acostumbrado a fustigar a directivos, políticos y presidentes de clubes con la voz afilada que paralizó a millones de oyentes, José María García (82 años) ha decidido bajar el tono para asomarse al territorio más complejo de su biografía: el del afecto.

En una charla en el pódcast Rompiendo El Molde, el creador de la radio deportiva moderna ha reflexionado sobre la solidez de su unión con Montserrat Fraile (80), su compañera de viaje desde hace más de medio siglo.

Muy alejado del gesto adusto que lo caracterizó en las ondas, el veterano comunicador expone una vulnerabilidad inédita al abordar el secreto de un matrimonio que ha resistido al vértigo del éxito profesional y al paso del tiempo.

"Montse me ha hecho más recto"

"He tenido mucha suerte. [El matrimonio] se logra con la colaboración y el protagonismo de ella", sintetiza con contundencia al ser preguntado por la longevidad de su historia en común. "Desde que la conocí, cambió totalmente mi vida. Siempre he estado enamorado de ella. No siempre he sido bueno, pero la he querido, la quiero y la querré con todas mis fuerzas".

La confesión no elude las sombras de una trayectoria marcada por el trabajo extenuante y las servidumbres de la alta competición mediática.

Cuestionado sobre el impacto exacto de su esposa en su cotidianidad, el periodista responde sin rodeos: "Ha cambiado para bien, en todo. Ella me ha hecho más recto, me ha hecho sincero, me ha hecho bueno...".

José María García y su mujer, Montserrat Fraile, en una imagen de 2018. GTRES

Un flechazo en los 70 y dos hijos

La historia entre el mito del periodismo y Montserrat Fraile arrancó en la década de los setenta. Hermana de Alfredo Fraile (80) —quien fuera célebre mánager de Julio Iglesias (83)—, Montse aportó a la vorágine de García un contrapeso de templanza y discreción social.

Se dieron el 'sí, quiero' en 1974, formalizando un proyecto vital del que nacieron sus dos hijos: José María García Fraile (51) y Luis 'Lucho' García Fraile (48).

A lo largo de 52 años de convivencia, la pareja ha sorteado marejadas. Y hasta tsunamis sentimentales.

A lo largo de su vida en común no han faltado las etapas de turbulencia e, incluso, los periodos de distancia (llegaron a separarse físicamente y vivir cada uno en casas separadas en 2014). Pero ninguno de ellos se planteó jamás el divorcio. La figura de Montserrat permaneció siempre como el pilar central de la estructura familiar.