La baronesa Thyssen subasta un cuadro por 17 millones: nueva decisión para ganar liquidez tras alquilar su barco Mata Mua

La baronesa Thyssen (83 años) no ha vuelto a aparecer en un acto público ni privado desde que el pasado mes de mayo tuviera que ser ingresada en el hospital por una fuerte neumonía. Han pasado seis meses desde que su estado de salud se viera comprometido y en todo este tiempo no ha salido de su casa de Sant Feliu de Guíxols donde permanece recluida.

Dicen, los pocos que tratan con ella, que Tita Cervera ha decidido renunciar de manera voluntaria y consciente a las salidas y encuentros sociales y prefiere llevar una vida más tranquila dentro de los confines de su impresionante villa en la Costa Brava.

Es desde allí, desde donde se ha orquestado su última y sorprendente decisión. La mecenas va a desprenderse de uno de los cuadros más significativos de su colección privada y uno de sus preferidos.

'La Martha McKeen de Wellfleet' de Edward Hoppe. Catálogo de Sotheby's.

Según adelantaba Vanitatis y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Carmen Cervera ha puesto en subasta La Martha McKeen de Wellfleet de Edward Hopper, que representa una mañana de finales de agosto en el cabo Cod.

El artista, que tardó cinco meses en completar este óleo sobre lienzo en 1944, se inspiró para pintar este cuadro en las salidas que hacía con sus amigos Martha y Reggie McKeen de Wellfleet, una pareja mucho más joven.

La subasta va a llevarse a cabo el próximo 18 de noviembre y el cuadro ya aparece en el catálogo de Sotheby's de Nueva York. Su precio estimado según la web de la casa de subastas es de entre 20 y 30 millones de dólares, lo que al cambio en euros se traduce en 17 y 26 millones de euros.

Una de las últimas imágenes públicas de la baronesa Thyssen. Gtres

Parece ser que la venta de esta obra nada tiene que ver con su estado de salud, aunque sí llama la atención que la baronesa esté transformando algunos de sus bienes en liquidez en las últimas semanas.

Como publicó este periódico en exclusiva en el mes de julio, su barco Mata Mua ha estado en alquiler este verano por 50.000 euros a la semana -y 8.300 euros al día-. Ella no lo ha utilizado en todo este tiempo y en vez de mantenerlo parado, con el gasto además que eso supone, ha preferido que otros disfrutaran de él y de paso sacar rendimiento económico.

Como ella misma manifestó tiempo atrás, necesitaba conseguir liquidez a través de su abultado patrimonio. Quizás por eso también decidió poner su espectacular casa de Mallorca en alquiler tras casi una década encallada en el mercado.

Habrá que esperar al próximo mes de noviembre para ver por cuánto se vende finalmente la obra. Mientras, no se espera ninguna reaparición de la baronesa, que permanece en su casa de Mas Mañanas, bien cuidada y atendida por sus familiares.