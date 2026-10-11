Pau Donés, en una imagen que ha compartido Eugenia Silva en sus redes sociales. @eusilva

"Libérate del miedo a vivir. Beso, Pau": la carta que Eugenia Silva guardaba de Pau Donés y que ve la luz en su 60 cumpleaños

Hay ausencias que no se diluyen con el tiempo. Al contrario: se agrandan. Este domingo, 11 de octubre de 2026, marca una fecha señalada para la música española: Pau Donés hubiera cumplido 60 años.

Seis décadas de una vida apurada hasta el último sorbo y seis años transcurridos desde que su voz se apagara en junio de 2020. Para recordar al líder de Jarabe de Palo, la modelo Eugenia Silva (50 años) ha rescatado un tesoro privado.

A través de sus redes sociales, la modelo ha compartido un texto que el propio cantante le dedicó en su día. Una lección de vida sin aditivos. "Me quedé con las ganas de decirte algo más el otro día, cuando querías estrangularme y a la vez me agradecías las cosas que habías aprendido de mí", empieza diciendo la misiva.

"Pues bien, nunca he sido un buen ejemplo, ni soy la persona más adecuada para dar lecciones de nada ni a nadie. Lo que soy, lo que sé, lo he aprendido de la vida. Soy el resultado de una suma entre ADN y experiencia vital", rezan las líneas que dedica el músico a Silva.

"Sé generosa y humilde"

"Generosidad (sobre todo emocional), humildad, honestidad, sensibilidad, instinto, discreción, curiosidad e inteligencia son mis principales valores, que aplico a mí mismo y aprecio en los demás. También la educación y el respeto. Y la paciencia, que es mi eterna asignatura pendiente", destaca el mensaje.

"Al final, de lo que se trata es de superar el miedo a vivir la vida a nuestra manera, según lo que libremente creemos y sentimos", añade.

La epístola concluye con una reflexión sobre la importancia de superar los propios temores: "El miedo te jode la vida, hace a la duda permanente. La duda alimenta la inseguridad y esta, a la felicidad. Libérate del miedo a vivir, Eu. A mí me funciona".

Por último, le recuerda un último consejo: "Y sé generosa y humilde, especialmente contigo misma. Beso, Pau", finaliza su dedicatoria, en la que queda patente cómo era el carácter del artista valenciano. Cero impostura. Filosofía pura en cuatro trazos directos al estómago.

El cantautor Pau Donés. Gtres Gtres

La historia sentimental entre la modelo e icono de estilo y el músico comenzó a finales de 2009 y se prolongó hasta 2010. Saltó a la luz pública tras la publicación de unas fotografías robadas en la isla de Formentera: abrazos en el agua, complicidad en la arena y paseos sin esconderse.

La unión entre una de las maniquís españolas más cotizadas internacionalmente y el rey del rock patrio sorprendió al papel cuché, pero su química fue innegable.

Apenas duraron un año como pareja formal. Rompieron de mutuo acuerdo, sin estridencias ni reproches. La pasión dio paso a una amistad de acero que sobrevivió intacta al tiempo, a las nuevas vidas de ambos y a la distancia.

Eugenia Silva, en una imagen de sus redes sociales. @eusilva

La batalla contra la enfermedad de Pau Donés

En agosto de 2015, el diagnóstico fue un jarro de agua fría: cáncer de colon en estadio avanzado. Lejos de atrincherarse en el abatimiento, Donés encaró la enfermedad con una valentía desarmante. Habló abiertamente de tumores, de quimioterapia y de la necesidad de desmitificar la muerte en los medios de comunicación.

En los primeros meses de 2019 decidió retirarse a su refugio en el valle de Arán junto a su hija Sara Donés (22), la figura central de sus últimos años de vida.

El 9 de junio de 2020, tras cinco años de lucha constante, el artista fallecía a los 53 años en su casa en los Pirineos.

Como se sabe, el despegue masivo de Pau Donés llegó en el verano de 1996. Un anuncio publicitario convirtió La Flaca en un fenómeno global de millones de copias vendidas.

Detrás llegaron auténticos himnos del pop-rock en español: Grita, Depende, Agua, Bonito o Déjame vivir. Letras sencillas, ritmos contagiosos y una invitación constante al optimismo.

Consciente de la inminencia de su marcha, el cantante reunió a sus músicos en 2020 para grabar su testamento musical: el álbum Tragas o escupes. El primer sencillo, Eso que tú me das, acompañado de un conmovedor videoclip grabado junto a su hija, se convirtió en su despedida formal.