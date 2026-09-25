Esther Doña y su pareja, Joao, rompen su relación: la cena en su casa de Portugal que es clave en la fecha de la separación

Esther Doña (48 años) está de nuevo soltera. Su relación con el discretísimo empresario portugués Joao ha terminado tras dos años juntos. Fue en septiembre de 2024 cuando se hizo público que la socialité había encontrado de nuevo el amor. Una feliz Esther lo confirmó entonces.

Después de su complicada ruptura con el juez Santiago Pedraz (68), Doña volvía a dejarse ilusionar. Y apostó mucho por su historia con Joao. Tanto que incluso no dudó en hacer las maletas e instalarse en Portugal, donde él vive y trabaja. No fue un sacrificio para ella: lo hizo encantada.

Ha sido un tiempo bonito, de recogimiento lejos de los focos y de disfrute. Pero lo bueno, a veces, también acaba y Esther y Joao se han dicho adiós. Así lo informa la periodista Isabel González en Chic y lo corrobora EL ESPAÑOL con la protagonista: "Sí, hemos terminado la relación".

La socialité y Joao. Redes Sociales

"Hemos terminado nuestra relación de pareja, pero mantenemos una muy buena relación y nos tenemos mucho cariño", agrega Doña en su charla con este medio. Existe cordialidad, es verdad. "Hablan a diario, son buenos amigos y se aconsejan", cuenta una buena fuente.

Vivían juntos y ahora, lógicamente, ella está instalada en otra casa, según ha podido conocer este periódico. "Esther sigue frecuentando los mismos sitios y ambientes. Tiene allí -en Lisboa- buenos amigos". Hoy, Joao forma parte de ese calendario afectivo.

"Estoy muy feliz en Portugal y seguiré aquí. Adoro Portugal", deja claro Esther a EL ESPAÑOL, No tiene, pues, intención alguna de regresar a España. "Ella viaja mucho para ver a su familia, pero siempre de visita". Como hace unos días, cuando reapareció en los Premios Escaparate.

Allí, en Sevilla, en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, , Esther tomó contacto de nuevo con los medios y el papel couché. Ya ese día dejó claro, en petit comité, que estaba soltera; que lo suyo con Joao ya era una amistad y no relación amorosa.

Esther Doña y Joao. Redes Sociales

EL ESPAÑOL puede confirmar que Esther está molesta después de que se haya aseverado que su separación con Joao es antigua, que no es de ahora. No sería verdad. "Más allá de las cosas de pareja que existan, te aseguro que hace dos semanas estaban juntos y felices".

A este medio se traslada que hace escasos días, "un empresario español, dueño de una potente empresa familiar con expansión internacional" se citó con Esther y Joao en la casa de Portugal de la entonces pareja para "una cena de negocios". Y la dupla se mostró encantada.

Los días posteriores a esa cena fueron clave en la salud de la pareja, pues vino la ruptura. ¿El motivo? "Formas de vivir que no terminan de casar", se explica a EL ESPAÑOL.

Ella dice de Joao que es muy "festivalero", en tanto que Doña es más de estar en casa y de tomarse la vida de otra forma.

No hay terceras personas ni grandes motivos dolorosos para que ambos hayan tomado la determinación de separarse. Por eso mantienen tan buena relación. La periodista Isabel González, además, ha contado que Esther mantiene aún hoy un trato exquisito con los hijos de Joao.

Esther está bien, serena y tranquila. Así tranquiliza a su entorno. EL ESPAÑOL le pregunta si le haría ilusión volver a la televisión española, y ella resuelve que "estoy muy bien en esta situación". Quien conoce a Doña dice que la exposición mediática que vivir tiempo atrás la superó.

No lo pasó nada bien y ha aprendido de aquella exposición. Pareciera que se ha dado cuenta de que vivir hacia fuera, hacia la exposición, no termina siendo del todo rentable.

Amor y adiós en WhatsApp

La historia de amor entre el juez Santiago Pedraz y Esther Doña comenzó en el verano de 2021, después de que ambos coincidieran en una fiesta de Vanity Fair. Según relató posteriormente Esther, fue Carlos Falcó, entonces su marido, quien se los presentó.

Lo que comenzó como una amistad acabó convirtiéndose en una relación sentimental que, en poco tiempo, adquirió una gran proyección pública.

En agosto de 2022, la pareja anunció su compromiso y sus planes de boda en un amplio reportaje publicado por ¡HOLA!.

Esther contó que Pedraz le había pedido matrimonio durante una estancia en Menorca y ambos posaron felices para la revista, mientras hablaban de su deseo de compartir el resto de sus vidas.

El juez Santiago Pedraz y Esther Doña. Gtres

Sin embargo, cuando la entrevista y las fotografías llegaron a los lectores, la relación ya había entrado en crisis: el magistrado sostiene que rompió el 12 de agosto, antes de la publicación del reportaje.

El final llegó también por teléfono móvil. Esther aseguró que el 20 de agosto recibió de Pedraz un mensaje de WhatsApp que decía: "Nuestra relación es imposible, hablamos algún día. Cuídate. Besos".

Ella afirmó que en un primer momento creyó que se trataba de un arrebato y que la situación podía solucionarse, pero la ruptura terminó siendo definitiva.

Así, en apenas unos días, la pareja pasó de anunciar su boda en las páginas de ¡HOLA! a confirmar públicamente el final de su relación, en medio de versiones enfrentadas.

Hoy, hay que decir que Pedraz está junto a su mujer, . Comenzó la historia a finales de 2022. Pocos meses después se hizo público que esperaban su primer hijo juntos,, nacido el 3 de noviembre de 2023.

Apenas tres meses después, la pareja decidió casarse en secreto en una de Madrid, en una ceremonia íntima y con muy pocos testigos.

Para Hormigos, , Jacobo es su primer hijo, mientras que para el magistrado es su cuarto, fruto de sus anteriores relaciones.