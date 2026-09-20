Muere Florentino, el padre de Rafael Amargo: "Tus últimos 5 años han sido mensajes de 'buenos días, hijo'"

Rafael Amargo (51) afronta uno de los golpes más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre, Florentino García Martín, a quien estaba profundamente unido. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, su progenitor ha perdido la vida tras un periodo delicado de salud.

Tal y como ha podido confirmar este diario, el último adiós al padre del artista se está celebrando en la tarde de este domingo, 20 de septiembre, en la más estricta intimidad. Ya a las 12:00 horas tuvo lugar el velatorio, al que solo han asistido las personas que forman parte del círculo más íntimo de la familia.

La capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio de Valderrubio, en la localidad granadina de Pinos Puente, desde donde la comitiva se ha trasladado a las 18:00 horas para proceder a su entierro en el cementerio del mismo municipio.

El bailaor ha querido rendirle un emotivo homenaje a través de un sincero escrito en sus redes sociales, donde ha recordado la complicidad, el apoyo incondicional y la figura señorial de un hombre que se convirtió en su gran pilar durante los momentos más complejos de su trayectoria personal y judicial.

Una vida de complicidad y lecciones de vida

En su despedida, el artista ha destacado el profundo vínculo que ambos mantenían, cimentado en el respeto mutuo y en una comunicación diaria que el propio bailaor atesoraba con emoción.

"Tus últimos 5 años han sido todos los días mensajes de 'buenos días, hijo' y 'buenas noches, hijo'. Tardé como un año en darme cuenta, ¿qué padre hace eso?", se preguntaba el granadino en su publicación, resaltando la constante atención de su progenitor.

El mensaje de Amargo repasa la entrega de su padre en los momentos más delicados, recordando las acciones de protección que marcaron su relación. "Tus gestos de adelantarte a que me ahorrase una fatiga... Demostraban, además del amor, tu señorío y tu clase", ha escrito el artista.

Florentino, el padre de Rafael Amargo, ha sido uno de los principales pilares en la vida del bailaor. Europa Press.

En su escrito rememora también los amargos tragos que les tocó atravesar juntos y las lecciones que le dejó marcadas a fuego: "Dijiste cuando nos íbamos llorando: 'Hijo, ¿ves cómo es la vida? En la vida no hay mayor verdad que todo es mentira' [...] Hoy me dijiste: 'Que no te engañe nadie'".

El bailaor también ha tenido palabras para reflejar la dureza con la que el proceso judicial que le afectó salpicó a su entorno familiar, asegurando que su padre sufrió enormemente el desgaste de los últimos años. "Estuve injustamente privado de libertad y tú también te privaste de todo", ha lamentado.

Rafael Amargo. GTRES.

Capilla ardiente en la localidad granadina de Pinos Puente

Asimismo, Rafael Amargo ha querido ensalzar la dimensión humana y popular de su progenitor dentro de su comunidad, recordándolo como "el tendero, el banquero, presi del equipo de fútbol del pueblo, el de la Chozita Alegre" y, por encima de todo, como el gran nexo de unión de toda la familia.

"Familia de verdad para todos", subrayaba. El mensaje concluye con un sentido pensamiento hacia su madre, Antoñita: "Ahí ya sí que me parto y prefiero incluso irme yo antes".

Nada más conocerse la noticia, numerosos amigos del artista le han enviado mensajes de condolencias. Una de ellas, Paz Vega (50), quien le ha hecho llegar su cariño a través de unas afectuosas líneas.

"Ay, mi Rafa, qué penita tan grande y qué vacío deja", ha destacado la actriz. "Pero Florentino, genio y figura, padre coraje, padre de todos, hombre bueno y generoso, y su simpatía se queda en nuestro corazón para siempre.. y desde donde esté seguirá a tu vera porque te amaba hasta más no poder… Te quiero mucho y te abrazo fuerte y a Antoñita también…. Su Antoñita..