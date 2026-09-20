Manu Baqueiro (48), estrella de 'Perdiendo el juicio': "Tengo un restaurante y 2 cervecerías en Madrid; a abogado no vuelvo"

Hay decisiones profesionales que se toman por vocación y otras por supervivencia financiera. Manu Baqueiro (48) tiene claro a qué bando pertenece.

Aunque hoy capitanea el reparto de Perdiendo el juicio, la producción que devora horas de reproducción en Netflix junto a Elena Rivera (34), el intérprete no se llama a engaño con los destellos de la pantalla.

Detrás del maquillaje y los guiones de memoria se esconde un licenciado en Derecho que, cuando no se pone delante de las cámaras, prefiere el bullicio de los manteles al silencio de los juzgados.

Y es que, además de su carrera como actor, el madrileño labra, lejos de los focos, una desconocida faceta como emprendedor.

Los "negocios en Madrid" de Manu Baqueiro

En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en 2023, Baqueiro diseccionó la frágil arquitectura sobre la que se sostiene el oficio interpretativo. "Me encanta vivir de esto, me apasiona el teatro. Estoy deseando que salgan otros proyectos televisivos o de cine. Esto es una carrera de fondo", explicó entonces al evaluar la volatilidad de la profesión.

Esa mirada pragmática es la que lo llevó a levantar un cortafuegos empresarial que le proporcione ingresos más allá de su actividad como artista.

Como socio en diversos proyectos de hostelería en la capital —un restaurante y dos cervecerías—, Baqueiro ha diversificado sus ingresos para no quedar a merced de la incertidumbre endémica del gremio.

"Tengo mis negocios en Madrid, soy socio con otra gente, y van bastante bien tanto el restaurante como las dos cervecerías", destacó en el citado medio.

"Yo he tenido mucha suerte"

"En esta profesión hay que tener un plan B que te garantice tener qué llevarte a la boca todos los meses porque nunca sabes. Yo he tenido mucha suerte, pero es muy insegura", añadía.

Lo que Manu Baqueiro descarta categóricamente es desempolvar el título universitario para ejercer la abogacía. La toga quedó enterrada en el pasado y la barra de un bar resulta un refugio infinitamente más atractivo que un estrado.

"A abogado no voy a volver", sentenció hace ya tres años. Mientras la ficción siga respondiendo y sus locales continúen llenando mesas, el actor mantendrá las botas puestas en el escenario, consciente de que en la interpretación —como en la hostelería— el éxito se cocina al día.

De la ficción televisiva a 'MasterChef Celebrity'

Manuel Baqueiro dio sus primeros pasos sobre los escenarios a comienzos de los 2000 tras abandonar el ejercicio del derecho.

Sus inicios profesionales se forjaron en el circuito de café-teatro y la escena teatral madrileña. Ha participado en montajes como Homo Sapiens o el musical La voz del pueblo, además de incursiones puntuales en la pequeña pantalla con papeles episódicos en series de la época como Hospital Central o El comisario.

El verdadero punto de inflexión y catapulta mediática llegó en 2005, cuando fichó para dar vida a Marcelino "Marce" Gómez en Amar en tiempos revueltos (TVE). Un personaje icónico que continuó interpretando durante casi dos décadas tras la transición de la ficción a Antena 3 bajo el título Amar es para siempre.

Más allá del fenómeno televisivo que lo consolidó en los hogares españoles, Baqueiro ha mantenido una carrera constante alternando el teatro (La cuenta, El electo), el cine (Pancho, el perro millonario) y programas de gran audiencia como MasterChef Celebrity (donde fue subcampeón).

Su proyecto más reciente, y de alcance internacional, es la serie Perdiendo el juicio, actualmente disponible en Netflix.