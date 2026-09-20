Guillermo Creuheras, hijo del presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, y de Columna Martí, ha dado el 'sí, quiero' a Natalia Pujol de Castro. Redes sociales.

Illa y Feijóo coinciden en la gran boda de Guillermo Creuheras, hijo del presidente de Planeta, y Natalia Pujol en el Empordà

Guillermo Creuheras, hijo del presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras (69) y de Columna Martí, ha dado hoy el 'sí, quiero' a la diseñadora Natalia Pujol de Castro, hija de Xavier Pujol y de Marta de Castro Sagarna (†), propietarios de Ficosa, la empresa de automoción nacida en Barcelona.

La pareja, ambos de 27 años, ha contraído matrimonio en la iglesia de Sant Genís, en Torroella de Montgrí, en un entorno idílico de la Costa Brava.

Los novios se conocieron en la Cerdanya, donde ambos pasan los veranos. Sus caminos se cruzaron en el verano de 2019, ya que uno de los mejores amigos del novio es el hermano mayor de la novia. Los recién casados han estado acompañados en este día tan especial por más de 600 invitados.

Guillermo Grehueras, hijo del presidente del Grupo Planeta y Atresmedia José Creuheras, se casa con Natalia Pujol en la gran boda de la alta sociedad catalana https://t.co/30AMbjwTCd — Revista ¡HOLA! (@hola) September 20, 2026

Arropados por sus familiares y amigos, a la celebración también han acudido representantes del mundo de la política, como Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, y Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición y presidente del Partido Popular.

La presencia de ambos dirigentes al máximo nivel ha encabezado una nutrida representación del mundo político y de la cúpula económica y empresarial del país.

Entre la lista de invitados se encontraban destacadas personalidades del mundo empresarial, como Cristina Álvarez (51), presidenta de El Corte Inglés; Ana Botín (65), presidenta del Banco Santander; Antonio Brufau (78), presidente de Repsol; Ángel Corcóstegui; Susana Gallardo, heredera de los Laboratorios Almirall, junto a su esposo, Manuel Valls; Liliana Godia; Donato González, presidente del Grupo Société Générale en España y Portugal; Marc Murtra (54), presidente ejecutivo de Telefónica; Marc Puig (64), presidente de Puig; y Francisco Reynés (63), presidente de Naturgy, acompañado de su mujer, Cristina Valls-Taberner (51).

Entre los invitados también se encontraban destacados directores de medios de comunicación, como Pedro J. Ramírez (74), presidente de EL ESPAÑOL, y su mujer, Cruz Sánchez de Lara (54), vicepresidenta ejecutiva de este diario; Javier Godó (84), conde de Godó y editor de La Vanguardia; y el CEO de Atresmedia Javier Bardají (59).

También se han dado cita en el enlace los escritores María Dueñas (62), Eduardo Mendoza (83), Carmen Posadas y Nativel Preciado.

Y no han faltado rostros bien conocidos de Atresmedia: Susanna Griso (56) —que ha acudido junto a su marido, Luis Enríquez (55)—, Sonsoles Ónega (48), ganadora del Premio Planeta en 2023; Alberto Chicote (57), Paco Marhuenda (65), Roberto Brasero (55), Vicente Vallés (63), Matías Prats (75), Sandra Golpe (52), Helena Resano (52), Carmen Posadas (73), Nativel Preciado (77) y Mauricio Casals (77).

Quien tampoco ha faltado a la cita ha sido la periodista y autora de Espasa, Marta Robles, y el también autor de Planeta,Boris Izaguirre (60).

El novio ha entrado en la iglesia acompañado por la canción I Will Always Love You, de Dolly Parton, mientras que, a la entrada de la novia, sonaba Mio Cristo, de Rosalía. El coro Inspiration ha sido el encargado de acompañar a la pareja durante el enlace matrimonial.

El párroco que ha oficiado la ceremonia ha sido el mosén Ignacio Pujol, tío de la novia, un detalle que ha añadido todavía más emoción al intercambio de votos.

Otro de los momentos más emotivos de la ceremonia lo han protagonizado los hijos de Claudia Creuheras, hermana mayor del novio, y Álvaro Gandarias: Gabriela, de 5 años, y Pepe, de 3. Los sobrinos del novio han sido los encargados de llevar las alianzas hasta el altar y entregárselas a los recién casados.

Unas alianzas con especial significado para el matrimonio, ya que han sido un regalo de una de las mejores amigas de la novia, y testigo, Clara.

La de él, una alianza clásica; la de ella, un diseño exclusivo, de líneas onduladas y con un zafiro azul, como guiño a la tradición de llevar algo azul el día de la boda. Los padrinos del novio han sido tres de sus íntimos amigos: Fernando Lara, Nacho Deu y Lucas Pérez.

Los tres vestidos de la novia han sido los grandes protagonistas de la celebración. Todos ellos están firmados por Ze García, firma española de moda y alta costura fundada en Barcelona en 2013 por el director creativo y diseñador José María García.

La novia ha lucido un total de tres vestidos. Redes sociales.

La novia ha lucido un diseño para la ceremonia religiosa, otro para el convite y un tercero para la fiesta. El traje del novio, por su parte, es de Santa Eulàlia, la histórica tienda ubicada en pleno Passeig de Gràcia.

Tras la misa, los asistentes se han trasladado a una masía familiar de gran valor sentimental, ya que se trata de la casa de la madre de la novia, fallecida hace diez meses. La finca, situada en Ermedàs, en Palafrugell, ha sido el escenario elegido para continuar con la celebración, en un entorno lleno de encanto y sorpresas.

Una de ellas ha sido la decoración floral, a cargo de Gang&the wool, un estudio creativo fundado por Manuela Sosa. Durante el aperitivo, los convidados han podido participar en un pequeño taller floral y crear accesorios para complementar sus atuendos.

Y, por supuesto, no podía faltar un menú a la altura de la celebración. La empresa de catering elegida para este día tan especial ha sido Aspic. El mayor anhelo de los novios era que todos sus invitados se sintieran “como en casa”, y así lo han conseguido.