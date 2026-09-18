La llamativa ausencia de Carlos Fitz-James Stuart a sus 77 años en una cita clave para la Casa de Alba: "Tiene una salud delicada"

Sevilla acogió el pasado jueves, 17 de septiembre, la XX edición de los Premios Escaparate, una cita que este año quiso sumarse a una de las grandes efemérides de 2026: el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba.

Con motivo de esta celebración, los galardones reconocieron la figura de la recordada aristócrata y entregaron uno de sus premios a su hijo Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (77 años), actual jefe de la Casa de Alba.

Sin embargo, Carlos no acudió personalmente a recoger el reconocimiento. En su lugar, fue su hijo Fernando Fitz-James Stuart y Solís (36), duque de Huéscar, quien se encargó de recibirlo en su nombre.

Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, con su hermano, Cayetano Martínez de Irujo, y Luis María Ansón en un acto celebrado en 2022. GTRES

Hasta entonces no habían trascendido las razones exactas de la ausencia del duque de Alba, aunque su primogénito sí estuvo presente para dar la cara en una noche especialmente significativa para la estirpe.

Fue su propio hermano, Cayetano Martínez de Irujo (63), quien arrojó luz sobre el motivo de su baja. A su llegada a la alfombra roja, el duque de Arjona explicó ante los medios por qué el actual jefe de la Casa de Alba no podía acompañarles.

“A lo mejor Carlos no puede venir. Tiene una salud delicada en estos momentos”, señaló, tal y como ha adelantado el portal Vanitatis. Asimismo, celebró que su sobrino Fernando asumiera la representación familiar: “Está muy bien que venga su hijo. Entonces, que venga Fernando, me parece muy bien”.

Las declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo sobre el delicado estado de salud que atraviesa su hermano Carlos explican, pues, la sonada ausencia del duque de Alba en un marco donde la familia ha cerrado filas para honrar la memoria de su madre. Pero también, qué duda cabe, despiertan cierta preocupación.

DL_u606972_008.jpg GTRES

Durante su encuentro con la prensa, Cayetano también aprovechó la ocasión para poner en valor el amplio programa de actos que la Casa de Alba está desarrollando a lo largo de este 2026 para conmemorar el centenario de Cayetana.

Una gran celebración que ha llevado homenajes por diversos puntos de España y que, según sus palabras, responde al indiscutible legado de la aristócrata: “El centenario, sí, que lo he hecho entero. Es un no parar, es lo que se merece. Yo estoy muy contento porque se merecía un homenaje así, un centenario así, y ha sido un éxito rotundo”.

Entre las múltiples iniciativas vinculadas a esta efeméride destaca la reciente publicación del libro La última duquesa, presentado hace apenas unos días en Las Palmas de Gran Canaria.

El propio duque de Arjona recordó esta obra, donde se recopilan vivencias personales y testimonios inéditos de allegados que conocieron de cerca a la aristócrata, incluyendo a sus hijos Carlos y Fernando, su viudo Alfonso, y algunos de sus nietos: Tana y los mellizos Luis y Amina.

A pesar del intenso despliegue, el calendario conmemorativo aún no ha bajado el telón. Como explicó Cayetano, todavía quedan citas pendientes vinculadas a una de las grandes devociones de su madre: “Falta la parte de la Hermandad de los Gitanos, que nos faltan dos, tres cosas por celebrar”.

Precisamente este vínculo religioso ha marcado uno de los tributos más simbólicos del año. La Fundación Casa de Alba ha incorporado a su exposición conmemorativa el histórico ‘manto de la duquesa’, uno de los mantos de salida de la Virgen de las Angustias.

La pieza permanecerá expuesta del 4 de marzo al 31 de octubre en el que fuera el hogar de la aristócrata, sirviendo como broche de oro para recordar la figura de una mujer irrepetible.