La justicia tailandesa ya tiene el fallo sobre las apelaciones de Daniel Sancho: el documento clave que afectará a su futuro

El laberinto judicial de Daniel Sancho (32 años) en Tailandia entra en su fase decisiva.

El Tribunal Provincial de Samui ya custodia la resolución redactada por el Tribunal de Apelaciones de Phuket, el fallo definitivo que determinará el destino del joven español tras las apelaciones presentadas tanto por su defensa como por la acusación particular.

La corte prevé dar lectura al documento en una vista que se celebrará previsiblemente a puerta cerrada en una fecha aún por concretar.

La defensa de Daniel reclama un nuevo juicio

La justicia tailandesa se pronuncia así sobre un caso que convulsionó a la opinión pública internacional desde aquel fatídico agosto de 2023 en la isla de Phangan.

Condenado a cadena perpetua el 29 de agosto de 2024 por el asesinato premeditado y posterior descuartizamiento del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta (quien tenía 44 años en el momento de los hechos), el hijo del actor Rodolfo Sancho (51) aguarda el veredicto de un recurso que dibuja dos escenarios opuestos.

Mientras la representación de la familia Arrieta solicitó elevar la condena a la pena capital, si bien la propia acusación asume que lo habitual es la confirmación del castigo original, la defensa del español apura sus bazas legales para reclamar la nulidad del proceso y la celebración de un nuevo juicio con el que sostener la tesis de una muerte accidental.

Para el nieto del desaparecido actor Sancho Gracia, este veredicto abre o frena la vía de la sentencia firme, paso previo indispensable para aspirar a un futuro traslado a un penal español.

Sin embargo, más allá de la compleja arquitectura jurídica en Asia, el aislamiento del joven se ha vuelto absoluto en el plano personal, salpicado por el paulatino desmoronamiento de su núcleo familiar.

Silvia Bronchalo, en una imagen tomada en Madrid, el pasado mes de abril. Gtres Gtres

Silvia Bronchalo no se habla con su hijo

En los últimos meses, el frente materno ha saltado por los aires de forma irreversible. Silvia Bronchalo (51) ha escenificado una ruptura total de la comunicación con su hijo, motivada por su rechazo frontal a la estrategia trazada por el equipo legal del joven y por la creciente tirantez con su exmarido.

"No tengo relación con mi hijo desde hace unos meses porque no me dejo manipular", declaraba recientemente Bronchalo para argumentar su decisión de retirar la ayuda financiera a Daniel.

Frente al respaldo económico de su padre, quien mantiene el envío mensual de unos 2.000 euros para el sustento del joven en la cárcel, la madre ha preferido mantener la distancia.

A día de hoy, confía en que el fallo definitivo obligue al joven a poner "los pies en la tierra" para, solo entonces, intentar reconstruir el vínculo entre ellos.