Martiño Rivas (41): "A veces, si estoy 2 años sin trabajar, veo un cartel de 'se busca personal' y me planteo intentarlo"

Martiño Rivas, con José Coronado, en su visita a 'El Hormiguero' el pasado martes, 15 de septiembre. Atresmedia.

Antes de convertirse en una cara habitual de la televisión en España, Martiño Rivas (41 años) irrumpió en la escena nacional con el fenómeno juvenil de El internado (2007), la serie que lo catapultó a la fama. Un año más tarde, su trabajo en la película Los girasoles ciegos (2008) le valió la nominación al Goya al mejor actor revelación.

Tras más de dos décadas de carrera consolidadas en títulos de éxito como Las chicas del cable, El club de los incomprendidos o la bioserie Nacho, el intérprete coruñés conoce de primera mano la cara B de la actuación: esa montaña rusa que alterna focos y alfombras rojas con largos desiertos en los que el teléfono no suena y los parones entre rodajes se alargan durante meses.

Durante su reciente paso por El Hormiguero, a donde acudió junto a José Coronado (69) para presentar El problema final —la miniserie de Netflix adaptada de la novela de Arturo Pérez-Reverte que se estrena el próximo 25 de septiembre—, Rivas abordó con naturalidad y humor la incertidumbre que rodea a su oficio y qué alternativas se plantea cuando las llamadas escasean.

"No sé ni llevar una bandeja"

Al ser preguntado sobre sus alternativas profesionales fuera de los focos si la interpretación fallara, Rivas reconoció sin rodeos las limitaciones de su formación y la tentación recurrente de buscar otros empleos durante las etapas de inactividad.

"Nunca he sido hábil en eso. Estudié audiovisuales, luego teatro… nada más. A veces, en esos tránsitos por el desierto de dos años sin trabajar, veo un cartel de 'se busca personal' y pienso: no sé ni llevar una bandeja. Pero lo intentaría", confesó el actor entre risas.

Lejos de imaginar puestos convencionales, el intérprete gallego admitió tener claras cuáles serían sus opciones en caso de dar un giro drástico a su vida laboral: "Creo que sería barman o conduciría un tuk-tuk. Me da mucha envidia: ver a los turistas escuchando Bad Bunny mientras conduzco por Ópera… yo podría hacer eso".

Al recordar qué es lo más "raro" que ha tenido que aprender al trabajar en una serie o película, ha detallado: "En 20 años de profesión, lo único que me llevo es un montaje de teatro bastante malo donde aprendí a lanzar tres naranjas al aire y hacer equilibrios. Ese es mi legado".

El "mundo hostil" de la moda

La conversación en el plató presentado por Pablo Motos también se detuvo en sus incursiones puntuales en el sector textil, un ámbito que Rivas analiza desde la distancia y con perspectiva crítica.

"Me gusta la moda. Me gustan más las modelos, pero la moda también. Es complicadísimo. En invierno te vistes de verano y en verano te pones plumíferos", explicó. "Es un mundo hostil, competitivo y muy superficial. Yo lo he vivido como outsider, pero la gente que se dedica a eso lo pasa mal".

Otro de los aspectos comentados durante la entrevista fue la frecuencia con la que los personajes fuman en la ambientación de época de El problema final. A diferencia de su compañero de reparto, Rivas abordó la cuestión desde su condición de "fumador frustrado".

"Llevo toda la vida intentando ser fumador y nunca lo he conseguido. José (Coronado) me decía: 'Te vas a enganchar'. Pero desarrollé una técnica: empezaba la secuencia apagando un cigarrillo y la terminaba encendiendo uno. Da la impresión de que fumo, pero no tengo que preocuparme del rácord ni de inhalar".

José Coronado, con Martiño Rivas, en el plató de 'El Hormiguero', el pasado martes 15 de septiembre. Atresmedia.

Compañero de fatigas de José Coronado

En el plano estrictamente promocional, el actor detalló el rol que desempeña en la ficción de Netflix, donde ejerce como la contrapartida deductiva del personaje encarnado por Coronado.

"Yo soy su Watson, y además un admirador de él. Al principio soy reacio a encabezar la investigación, pero le pincho un poco: quiero verlo en acción, ver qué mecanismos activa para descubrir al asesino. Así comienza la trama", desveló sobre el arranque de la miniserie.

Con una cuidada ambientación, una trama de misterio clásico y un elenco liderado por la dupla Rivas-Coronado, El problema final estará disponible en el catálogo global de la plataforma digital a partir del próximo 25 de septiembre.