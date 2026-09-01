La cena benéfica que los hijos de Juan Tamariz han organizado a favor de su fundación: por qué su viuda ahora está en silencio

Los cuatro hijos del mago Juan Tamariz, fallecido el pasado 18 de agosto, sólo desean velar por su honor y, sobre todo, cuidar su legado. No van a permitir que nadie mancille su imagen o la envuelva en escándalos que nada tienen que ver con su respetado y premiado trabajo.

15 días después del deceso del genio de la magia, sus vástagos -Mónica, Ana, Alicia y Juan Diego- se mantienen en la línea del silencio frente a las controvertidas declaraciones que vertió la viuda de Tamariz, Consuelo Lorgia, horas después de su muerte.

Sabido es que Lorgia señaló a los hijos de Tamariz y los acusó de alejarla de los últimos meses del artista, que vivió en una residencia, aquejado de párkinson. De esto, ya todo está contado y sólo se aclara, por parte del entorno de los hijos, que "callar no es otorgar".

Juan Tamariz, junto a su hija Ana, en una imagen de Instagram. Redes Sociales

Callar, en este caso, es respetar. La descendencia de Juan lidia con el duelo, pero procura sacar una sonrisa -la que siempre pintó Juan en su rostro-, reponerse y mirar hacia el futuro. Ana Tamariz, una de sus hijas y la más mediática, tiene muchos proyectos para honrar a su padre.

De entre ellos, además de La Gran Escuela de Magia Ana Tamariz, los vástagos del prestidigitador destacan la creación de la Fundación Juan Tamariz. Este proyecto ya dispone de su propia página web, que ha compartido Ana Tamariz con EL ESPAÑOL.

Según se puede leer en la web, esta fundación "nace como una organización sin ánimo de lucro dedicada a preservar el legado de Juan Tamariz y a impulsar la Magia como arte, a través de la formación y la investigación, en beneficio de los magos y de todos los que aman este arte".

En dicha página, además, se realiza una semblanza sobre Juan, "un genio irrepetible, una de las figuras más admiradas e influyentes de la Magia contemporánea. En más de seis décadas, ha desarrollado con extraordinaria maestría la práctica escénica (...) abriendo caminos".

Hay un apartado en la web que está destinado a "donar". Y precisamente con el afán de recaudar dinero, se traslada a EL ESPAÑOL que la familia de Tamariz ha organizado una cena benéfica a favor de la Fundación Juan Tamariz. Tendrá lugar el próximo 24 de septiembre, a las 20:30 horas.

Juan Tamariz. Europa Press.

El lugar donde se celebrará será en El Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid. De acuerdo a los datos que se facilitan en el cartel, la cena costará 50 euros por persona. Los invitados degustarán un buffet con bebida incluida, amenizado con la "mejor gastronomía".

No faltará, además "la música más emotiva, a manos de una pianista nacional" y, cómo no, "la mejor magia a cargo de Los Magos de la Chistera y otros magos de conocido prestigio".

En otro orden de cosas, volviendo a la Fundación, hay un apartado que llama especialmente la atención, el que está titulado como Patronato. Se especifica, en primer lugar, que el Patrono Honorario es el protagonista, Juan Tamariz-Martel Negrón.

En lo que respecta a los Patronos Fundadores, estos son Ana Tamariz-Martel Mirêlis, su hermana Mónica y Manuel Vera Acevedo, marido éste de Ana. En este punto, conviene puntualizar que Manuel es también mago de profesión y ha sido la estela de su maestro, Juan Tamariz.

En último lugar, destaca la figura del Embajador Fundador, llamado Paul Wilson. Inevitablemente, hay que poner el foco en una llamativa, al tiempo que lógica dados los acontecimientos, ausencia en ese patronato: la de Consuelo Lorgia, la viuda de Tamariz. Fue su mujer durante 17 años.

Juan Tamariz junto a Consuelo Lorgia. Redes Sociales

Con la que, además, compartió pasión; Consuelo también trabajó como maga y forma parte de una de las familias de magos más célebres de Colombia. No obstante, ni rastro de ella en esta fundación. Un extremo coherente dada la nula relación con los hijos de Juan.

"No tiene ningún sentido que esté", se hace constar desde el entorno de la familia. En un punto y aparte, este periódico se pregunta por qué Lorgia no ha vuelto a hablar: está en silencio. Se desliza que Consuelo se ha apartado del foco mediático, porque "se lo han recomendado".

En realidad, Lorgia sólo habló una vez y lo hizo, durante 40 minutos, vía telefónica, para el periodista Carlos García López, trabajador de Y ahora Sonsoles. Lo último que vino a decir la viuda de Juan Tamariz es que se veía obligada a abandonar la casa donde vivía junto al mago.

Tamariz junto a su viuda, Consuelo Lorgia. Redes Sociales

El motivo no era otro que la imposibilidad de pagar los 3.000 euros de alquiler. En esa línea, Consuelo sostiene que los hijos vendieron todas las propiedades de Juan Tamariz cuando éste estaba en vida.

En suma, lo que viene a defender Lorgia es que tras el deceso se ha quedado en una situación de clara vulnerabilidad. Ana Tamariz, ante todo esto, tan sólo ha asegurado lo que sigue: "No es real". Vino a defender Ana que la historia no sucedió tal y como la narra Consuelo.

"Ella sabe perfectamente qué pasó y cómo sucedió todo y porqué se hicieron las cosas así".

En esa línea, los vástagos de Tamariz no dudarán en poner esta situación ante la justicia si adquiere un cariz más grave. "Sé que no van a dudar en interponer cuantas acciones legales sean necesarias", sostuvo un informante a EL ESPAÑOL.

"Nadie va a ensuciar el buen nombre de Juan Tamariz", agregó. Para terminar, hay quien ha llegado a aseverar, en los últimos días, que el testamento de Juan Tamariz será clave en esta suerte de enfrentamiento o enredo familiar.