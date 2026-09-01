Alfonso de Borbón y Eugenia Silva, juntos en el primer día de colegio de uno de sus hijos: su complicidad pese a la ruptura

El pasado mes de febrero se anunció en el papel couché la separación de uno de los matrimonios más respetados y sólidos -hasta entonces- del panorama nacional: el formado por Eugenia Silva (50 años) y Alfonso de Borbón (53). Tras 13 años y dos hijos, la dupla se decía adiós.

Fue aquel un quiebre sentimental que los protagonistas afrontaron con la misma discreción con la que vivieron su historia de amor. EL ESPAÑOL, meses después, en marzo, informó que, pese a la ruptura, la modelo y el empresario disfrutaron de una distendida comida en Madrid.

La dupla fue vista en Frida Kahlo Gastro Galeria, un restaurante mexicano convertido en punto de referencia foodie en el Paseo del Pintor Rosales. Hay cordialidad, buena sintonía, respeto y, sobre todo, mucho afecto entre ambos, pese a todo.

El exmatrimonio, este martes, llegando al colegio. Gtres

Y este martes, 1 de septiembre, el entonces matrimonio ha vuelto a demostrar que su relación es excelente. Con el cierre definitivo del periodo vacacional, la rutina lectiva ha echado a andar en la Comunidad de Madrid.

A primera hora de la mañana de este martes, las inmediaciones de un prestigioso centro privado, ubicado en el municipio de Pozuelo de Alarcón, se han transformado en un concurrido escaparate social con motivo de la primera jornada del nuevo curso.

Diversas personalidades del ámbito de la moda, la cultura y el deporte se han desplazado hasta el recinto educativo para acompañar a sus hijos en el inicio de las clases. Un arranque escolar de tono festivo que ha dejado estampas de absoluta cordialidad familiar entre los asistentes.

Eugenia y Alfonso de Borbón. Gtres

La reaparición más comentada de la mañana la han protagonizado Eugenia Silva y Alfonso de Borbón. Seis meses después de hacer pública su separación, la expareja ha vuelto a evidenciar la buena sintonía que existe.

Tras compartir estancia veraniega en las playas de Formentera junto a los pequeños, ambos han llegado juntos al centro escolar. Silva y Borbón han compartido confidencias, risas y gestos de complicidad tanto a la entrada como a la salida de las instalaciones.

La modelo ha destacado una vez más por su acertada elección estilística para la cita, luciendo un conjunto de aire desenfadado compuesto por una falda midi satinada en tono blanco con detalle de volante en el bajo, una camiseta oversize de algodón, mocasines y gafas de sol.

Otros padres famosos

El inicio del curso en el mencionado colegio ha contado, asimismo, con una nutrida representación de figuras vinculadas al deporte de élite.

La modelo argentina Carla Pereyra (39) se ha dejado ver a primera hora supervisando la entrada de sus hijas, acudiendo en esta ocasión sin la compañía de su esposo, Diego Pablo 'Cholo' Simeone (56), debido a los compromisos de entrenamiento del técnico al frente del Atlético de Madrid.

Por su parte, el exfutbolista y técnico Fernando Torres (42) ha hecho acto de presencia junto a su esposa, Olalla Domínguez.

Rudy Fernández y Helen Lindes. Gtres

La pareja, que mantiene una de las trayectorias más estables y reservadas del panorama nacional desde el inicio de su noviazgo en 2002, ha acudido al completo para acompañar a sus tres hijos: Nora, Leo y Elsa.

El ámbito del baloncesto profesional ha estado igualmente representado por el exfutbolista de la selección española Rudy Fernández (41) y la modelo Helen Lindes (45).

Ambos han acompañado a los dos hijos mayores del matrimonio, Alan, de 9 años, y Aura, de 6. La benjamina de la familia, Anais, nacida en enero de 2025, ha permanecido en el domicilio familiar dada su temprana edad.

Completando el cuadro de asistentes del mundo de la canasta, el exjugador Sergio 'El Chacho' Rodríguez ha acudido junto a su mujer, Ana Bernal, sumándose a la jornada matinal de reencuentros que da la bienvenida oficial al curso escolar 2026-2027.