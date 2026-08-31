Bigote Arrocet, 76 años: "Mi infancia fue difícil. Me fui de casa a los 12, mis padres se divorciaron y decidí no irme"

Detrás de la eterna sonrisa de Edmundo 'Bigote' Arrocet (76 años), popularmente conocido por el apodo artístico que homenajea a su icónico bigote, se esconde una biografía marcada por luces públicas y sombras muy personales.

Aunque la comedia y la música han sido los dos grandes pilares que sostuvieron su trayectoria desde que aterrizó en España en 1974 procedente de Chile —conquistando a millones de espectadores en el mítico Un, dos, tres... responda otra vez, sus comienzos estuvieron lejos de ser un camino fácil.

El humorista ha abierto su corazón en el programa Y ahora Sonsoles para rememorar los episodios más complejos de su juventud.

Bigote en Málaga Gtres Gtres

Con apenas 12 años, en pleno proceso de separación familiar, sus progenitores le obligaron a tomar una decisión imposible: "Decidí no irme con ninguno y ahí se armó". Esa drástica determinación le llevó a abandonar el hogar familiar a una edad muy temprana.

La relación con la figura paterna dejó secuelas profundas que terminaron moldeando su propia visión de la paternidad: "Mi padre era muy duro conmigo y aprendí de él cómo no tenía que ser con mis hijos", ha confesado el artista al echar la vista atrás.

Amores, pérdidas y profesión

Ante la ausencia de un entorno familiar presente durante el despegue de su éxito profesional, Edmundo encontró su auténtico refugio en sus compañeros de profesión.

Rostros bien conocidos, como Chiquito de la Calzada, Mabel Lozano o la inolvidable Mayra Gómez Kemp se convirtieron en su verdadero sostén afectivo.

La reciente pérdida de la célebre presentadora, fallecida el 13 de octubre de 2024, sigue pesando en su memoria con amargura: "No fue suficiente despedida", ha admitido con pesar.

Bigote Arrocet Mediaset

En el plano sentimental, su vida ha atravesado por intensos capítulos. En 1973 se casó con la presentadora chilena Gabriela Velasco, un año antes de afincarse en España, unión de la que nació su primera hija, María Gabriela.

Su segundo matrimonio, en 1977, fue con Rocío Corral Perna, fruto del cual nacieron Maximiliano y Estefanía. Esta etapa estuvo marcada por la tragedia tras el fallecimiento de Rocío en 2012.

Ya entrado en la madurez, Bigote Arrocet vivió una de sus relaciones más mediáticas al lado de María Teresa Campos, con la que compartió cinco años de vida sentimental. Un periodo que devolvió la ilusión al humorista, aunque la ruptura posterior desembocó en sonadas polémicas públicas.

A pesar de los reveses personales y las complejas vivencias que han moldeado su carácter, Bigote Arrocet mantiene intacta su filosofía de vida. Tal y como detalló en su paso por el espacio que conduce Sonsoles Ónega, convertir la risa en un escudo protector ha sido el único secreto para afrontar la adversidad sin perder el ánimo.