Javier Bardem (57): "Mi madre se recorría España trabajando y muchas veces no teníamos comida, agua caliente o luz"

Pocas trayectorias internacionales en el cine gozan de la solidez y el reconocimiento de la de Javier Bardem (57 años). Sin embargo, detrás del reconocimiento de la profesión, de Hollywood y el Oscar, se esconde una infancia marcada por la escasez y el sacrificio.

El actor, que no se prodiga mucho a la hora de hablar de su vida privada, abrió su corazón sobre sus orígenes familiares a la edición estadounidense de Esquire en una emotiva entrevista donde fue portada. Y en la que habló de las dificultades que atravesó su familia tras la separación de sus padres.

"Mi madre se recorría España entera cuando mi hermano y yo no teníamos comida, agua caliente o luz", deslizó en la citada entrevista.

Javier Bardem y Pilar Bardem. Foto: Academia de Cine GTRES

El actor recordó en 2017 que, durante su niñez, hubo épocas en las que su madre, la recordada Pilar Bardem, tenía que ausentarse durante largas temporadas por motivos de trabajo.

En esos momentos de giras teatrales interminables, él y sus hermanos se quedaban solos y aprendían a desenvolverse con bastante independencia desde muy pequeños. Esta dura realidad formó parte de las responsabilidades que el intérprete tuvo que asumir tempranamente, esculpiendo la ética de trabajo que le acompaña hasta hoy.

Esa vivencia de ausencia y precariedad ha modelado por completo la forma en que Bardem afronta la paternidad junto a su esposa, Penélope Cruz.

Hablando sobre sus hijos, Leo y Luna, y la vida en el hogar, el actor confesaba a la misma publicación: "Mis hijos son increíbles. Nos tienen en sus manos. Lo que más me gusta es pasar horas y horas jugando a princesas y dragones con ellos y con mi mujer".

En una charla más reciente con la cabecera, el actor ha vuelto a reflexionar sobre la crianza desde la madurez.

"A tus hijos no puedes protegerles del todo. Solo puedes amarles y desear que sean buenas personas. Los míos me consta que lo son. Lo más importante de mi vida son mis hijos. Los amo y tengo la suerte de sentir su amor, que es un regalo. Pero también amo mi profesión y quiero que entiendan la importancia de la pasión en lo que hacemos", ha destacado.

Para evitar repetir las ausencias de su propia niñez, la pareja mantiene unas reglas domésticas innegociables.

"Mi cuerpo y mis contratos solo permiten estar sin ver a mis hijos dos semanas. En nuestra casa hay algo innegociable: al menos uno de los dos debe estar siempre con ellos", explica.

A día de hoy, Bardem, asume con naturalidad el inevitable paso del tiempo y el hecho de que sus pequeños terminen emprendiendo vuelo: "Mis hijos tienen 15 y casi 13 años, y empiezas a intuir una vida no tan lejana sin ellos en casa. Y yo deseo que eso llegue".