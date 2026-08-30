Carlos Latre (47): "En ‘Crónicas Marcianas’ pesaba 120 kilos. Me quité 40 cerrando la boca, con ayuda médica y determinación"

Carlos Latre (47 años) es noticia esta semana tras confirmarse su separación de Yolanda Marcos después de 22 años de vida en común, un golpe personal al que se suma el fin de su contrato de exclusividad con Telecinco.

La ruptura del actor y humorista y su compañera ha saltado a la luz pública este miércoles a través de la revista Semana, que adelanta que la pareja ha decidido poner punto y final a su matrimonio. Se casaron en junio de 2004 y tienen una hija en común, Candela, de 20 años.

Según las mismas fuentes, la decisión no implica un enfrentamiento: ambos mantienen una relación cordial y basada en el respeto, y seguirán vinculados profesionalmente a través de la productora que crearon juntos.

La noticia llega además con un matiz añadido: en 2015 ya vivieron una crisis que terminó en reconciliación, pero esta vez habrían optado por cerrar definitivamente su historia como pareja.

Carlos Latre, en Madrid, el pasado mes de junio. GTRES

Fin de etapa en Telecinco

En el plano profesional, Latre también ha cerrado recientemente otra etapa importante. El humorista no ha renovado su contrato de cadena con Mediaset, por lo que dejará de ser uno de los rostros habituales del grupo de Fuencarral.

“Dejo de estar ligado como imagen de cadena. Estoy libre a partir de ahora para poder afrontar otros proyectos, tanto en Mediaset como en otras cadenas como siempre he hecho”, explicó el propio Latre en declaraciones a Lecturas y, posteriormente, en redes sociales.

Su última colaboración con la cadena será su participación como jurado en Got Talent, una nueva edición que se emitirá próximamente.

El imitador llegó a Mediaset en mayo de 2024, tras 11 años en Atresmedia, y durante esta segunda etapa en el grupo ha participado en espacios como Got Talent o Babylon, entre otros. Con el contrato finalizado en julio de 2026, Latre se encuentra ahora en una fase de renovación total, con la puerta abierta a nuevos retos en diferentes cadenas.

Su radical pérdida de peso

En medio de este doble cierre de ciclo, el humorista y actor recuerda ahora otra transformación radical que marcó su vida: la pérdida de 40 kilos que logró "cerrando la boca, con ayuda médica y determinación".

Otro de los puntos de inflexión de vida lo experimentó tras ver unas imágenes suyas con evidente sobrepeso. En 2022, el actor ya explicó qué le empujó a bajar de peso cuando la báscula marcaba 120 kilos, durante la etapa de Crónicas Marcianas, a comienzos de los años 2000.

“Me vi en un vídeo caminando. Me vi con andares de una persona obesa y no me gustó”, reconoció. Esa imagen actuó como detonante para iniciar un proceso de cambio que, según él, no fue una dieta puntual, sino una reorganización de su forma de comer y de vivir.

Fue así cómo decidió cambiar de manera radical su aspecto físico. En una entrevista con Boris Izaguirre en La gran confusión, en Televisión Española, Latre confesó haber sido “un acomplejado toda la vida” por sus kilos de más y aseguró que llegar a superar la barrera de los 100 kilos lo obligó a reflexionar sobre su cuerpo.

“En Crónicas Marcianas llegué a pesar casi 120 kilos. Y me quité 40 kilos cerrando la boca, con ayuda médica y mucha determinación”, ha relatado el cómico.

Como hemos cambiado...SI QUIERES PUEDES... No pain no gain ...tu único límite eres tu... Y seguimos...;)) pic.twitter.com/GD7sE2ixXH — Carlos Latre (@Carlos_Latre) October 17, 2015

De 120 a 80 kilos en 3 etapas

Latre ha detallado que atravesó tres etapas diferentes para poder bajar de peso de forma progresiva y sostenida.

“La primera fue hasta los 103 kilos, después hasta los 97, 93, 87, 83 y hasta ahora, más o menos. Y me dije a mí mismo que esas serían las barreras que no podía volver a superar nunca. Nunca más quise volver a superar los 103 kilos”, explicó años atrás.

El humorista ha insistido en que el secreto no está en hacer “una dieta para adelgazar 3 kilos”, sino en cambiar el estilo de vida.

“Yo empecé a adelgazar cuando cambié mi forma de vida. No tienes que hacer una dieta para adelgazar, sino para reorganizar tu forma de comer. Tiene que ser una forma de vida”, detalló poco después de su radical pérdida de peso.

Desde entonces, Latre ha intentado mantenerse físicamente en ese rango, marcándose límites claros para no volver a superar ciertos umbrales. Su mensaje, repetido a lo largo de diversas entrevistas, es que la clave no es la restricción temporal, sino la adopción de hábitos sostenibles a largo plazo.