Inesperado giro en la batalla de Paulina Rubio y Colate: él envía un escrito clave a la jueza por el que podría recuperar a su hijo

El pasado día 9 de agosto fue inesperadamente durísimo para Colate Vallejo-Nágera (54 años). Tras despedir a su hijo, Andrea Nicolás, que tomaba un vuelo hacia Estados Unidos tras pasar unas semanas en España, una llamada telefónica le dio una aciaga noticia.

El empresario sabía que algo así podía acontecer, pero nunca se hace uno a la idea: tras años de enconado enfrentamiento con Paulina Rubio (54), la jueza Marlene Fernández, que instruía el caso en la Corte Familiar de Miami, dio la razón a la cantante.

La traducción de la sentencia era clara: Andrea Nicolás debe vivir en Estados Unidos, en Florida, en el mismo hogar que su progenitora. Quien conoce el caso de cerca ha pretextado que esa decisión se ha tomado sin tener en cuenta la opinión del menor.

Colate Vallejo-Nájera, junto a su hijo. @colatenicolas

Ni siquiera ni las pruebas presentadas durante el juicio. Andrea Nicolás ha manifestado en más de una ocasión su deseo de vivir en España, junto a su familia española y al lado de su padre. No obstante, la jueza considera que está manipulado y aleccionado por su progenitor.

En un principio, la sentencia fue un mazazo para Colate. Quedó "abatido", porque el cansancio emocional, de tantos años de disputa, ya se acusaba. Pero pronto el hermano de Samantha Vallejo-Nágera (56) se rehízo: tocaba seguir luchando. Se asesoró muy bien.

Y tomó la decisión, el pasado 24 de agosto, tal y como ha avanzado Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles y corrobora Informalia, de presentar una "moción de reconsideración".

Esta vía legal ha sido la elegida debido a que un recurso ordinario resultaría demasiado costoso a nivel económico.

Además, tardaría como mínimo un año y medio en resolverse, fecha en la que su hijo estaría a punto de cumplir los 18 años y ya podría decidir libremente dónde quiere residir.

Con este escrito, Colate pide a la jueza que rectifique su decisión, reabra el caso y corrija la sentencia de manera inminente. El escrito presentado por Colate en la Corte de Miami sostiene firmemente que el fallo emitido por la jueza contiene severos errores de hecho y de derecho.

Colate Vallejo-Nájera y Paulina Rubio. Getty Images

La defensa del empresario argumenta que la resolución incluye flagrantes contradicciones y no aplica correctamente la Ley de Florida sobre la reubicación de menores.

La moción presentada por Colate analiza minuciosamente las inconsistencias del veredicto. En primer lugar, se rebate de forma categórica la afirmación de que el menor fue aleccionado por su padre al prestar declaración ante la jueza.

La sentencia sostiene que Nico -como se le conoce en la intimidad- respondió en su comparecencia como si tuviese las respuestas preparadas de acuerdo con su padre.

No obstante, en la propia transcripción oficial de la declaración ante la magistrada se demuestra que no fue así y que el joven se expresó de forma espontánea.

Asimismo, la moción denuncia que la preferencia y los deseos del menor fueron completamente ignorados durante el proceso.

Una terapeuta y la propia guardiana del caso testificaron que, aunque el chico quiere mucho a su madre, no puede vivir con ella por el estrés continuo que le causa la convivencia, entre otras cuestiones de peso.

Esta postura no es un hecho puntual, ya que el menor lleva meses expresando de forma sistemática y clara sus deseos de trasladarse a España para vivir con su padre.

Otro de los puntos fundamentales que redacta la moción es la falta de equidad al atribuir las responsabilidades del conflicto familiar. La sentencia culpa tan solo al padre de una disputa que, sin embargo, en el propio expediente judicial se atribuye a ambos progenitores.

Los informes técnicos señalan que tanto el empresario como la cantante mexicana han involucrado a Nico en su batalla legal y que ambos habrían influido en él e interferido en su relación con la otra parte, por lo que resulta injusto responsabilizar en exclusiva a Vallejo-Nágera.

Por otro lado, la defensa de Colate subraya que la jueza ignoró testimonios clave en los que el menor declaró sentirse inseguro al estar con su madre.

Colate, en Pedraza (Segovia), con su sobrino Roscón y su hijo. @colatenicolas

En sus intervenciones, el joven relató que discuten a diario, que vive bajo un permanente estado de estrés y que la cantante consumirá marihuana de forma habitual, un factor que afectaría negativamente a su actitud y al entorno familiar.

Pese a la gravedad de estas afirmaciones, la madre del menor no aportó pruebas sólidas que demuestren que Miami sea un lugar más adecuado o beneficioso para el desarrollo del menor.

Infracción de la Ley de Florida

La moción de reconsideración enfatiza que la jueza ha aplicado una presunción ilegal en el proceso de reubicación del menor.

La resolución judicial pasó por alto que en Madrid el joven cuenta con una familia extensa, estabilidad emocional, apoyos afectivos y una vida estructurada que él mismo ha señalado como segura y tranquila.

La legislación del Estado de Florida exige de forma estricta que se establezca una comparación detallada entre los beneficios de vivir en un destino u otro para proteger siempre el interés superior del menor.

Colate, con su hijo Andrea Nicolás, en las redes sociales. @colatenicolas

En este caso, no se ha establecido comparación alguna entre las ventajas de residir en Madrid frente a las de permanecer en Miami.

Por todas estas razones, Colate Vallejo-Nágera confía en que esta moción argumentada obligue a la Corte a revisar el expediente, escuchar la voz de su hijo y permitirle iniciar una nueva etapa de tranquilidad en España.

Cruce de acusaciones

Cabe recordar cuáles han sido las demandas que se han cruzado, a lo largo de los años, Colate y Paulina. Por su parte, la intérprete de Y yo sigo aquí reclamaba que su hijo regresara a vivir con ella en Miami.

Entre sus argumentos se encontraba la acusación de que el padre no establecía suficientes límites al adolescente. Un hecho que, según sostenía su defensa, estaría repercutiendo negativamente en su educación y crianza.

Por su parte, el empresario defendía que Andrea Nicolás se trasladara a Madrid para vivir con él. Su postura se sustentaba, entre otras razones, en la relación deteriorada que, según alegaba, mantenía el menor con su madre.

Además, Colate consideraba que su situación económica actual le permitía ofrecer a su hijo una vida estable y unas buenas condiciones en España.