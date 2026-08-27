Carlos Latre (47): "Duermo entre 7 y 8 horas. Me gusta desayunar variado, huevo revuelto, yogur, kiwi, zumo y té matcha"

Carlos Latre (47 años) atraviesa un periodo de profundos cambios personales y profesionales.

Tras conocerse este verano su separación de Yolanda Marcos después de 22 años de vida en común, y tras haber rescindido su contrato de exclusividad con Mediaset el pasado mes de julio, el actor afronta esta nueva etapa vital apoyándose en la disciplina y en los hábitos saludables que transformaron su vida hace más de dos décadas.

El cambio de rumbo del showman en lo que respecta a su salud no es reciente. Fue a comienzos de la década de 2000, durante su etapa de máximo éxito en Crónicas Marcianas, cuando decidió dar un giro radical.

En aquel momento la báscula marcaba 120 kilos, un punto de inflexión que lo llevó a lograr bajar hasta los 89 kilos gracias a una combinación de dieta estricta, seguimiento médico, deporte y una alta dosis de determinación.

"En Crónicas Marcianas pesaba 120 kilos. Me quité 40 cerrando la boca, con ayuda médica y determinación", explicó en 2022, en una entrevista con Boris Izaguirre en La gran confusión, en Televisión Española.

“Yo empecé a adelgazar cuando cambié mi forma de vida. No tienes que hacer una dieta para adelgazar, sino para reorganizar tu forma de comer. Tiene que ser una forma de vida”, detalló poco después de su radical pérdida de peso.

A día de hoy, el descanso adecuado y la rutina nocturna se han convertido en pilares indispensables para afrontar el ritmo diario.

"Duermo una media de 7 u 8 horas, aunque cuando algo me preocupa es algo más complicado", confiesa sobre la importancia de conciliar el sueño en momentos de cambio.

En el plano físico, la actividad constante sigue siendo fundamental para mantenerse en su peso ideal: "Hago ejercicio, básicamente cardio, fuerza e intento hacer yoga", señala respecto a sus entrenamientos habituales.

En cuanto a la alimentación, el imitador huye de las dietas milagro y aboga por el equilibrio a largo plazo: "Procuro seguir una dieta equilibrada con verdura, proteínas, pescado, arroz y pasta de vez en cuando".

Sin embargo, es en la primera comida del día donde no escatima en nutrientes para arrancar con energía: "Me gusta desayunar variado, huevo revuelto, yogur, kiwi, zumo y té matcha".

Con el descanso, la nutrición y el deporte como aliados, Latre se prepara para afrontar sus próximos retos en total libertad profesional, manteniendo intacto el estilo de vida que le devolvió el bienestar.