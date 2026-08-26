Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años casados, una hija en común y una fuerte crisis en la pareja en 2015

Carlos Latre y Yolanda Ramos, en un acto público en Madrid, en 2023. Gtres

Inesperada separación en la crónica social y en el mundo de la televisión la que se ha conocido este miércoles, 26 de agosto. Tras más de dos décadas de vida compartida Carlos Latre (47 años) y Yolanda Marcos (53) se separan.

La noticia, adelantada en exclusiva por la revista Semana, confirma la separación definitiva del popular humorista y la periodista, cerrando así una de las relaciones más consolidadas y discretas del panorama mediático español.

A pesar de la trascendencia de la decisión, ambos han optado por afrontar este punto de inflexión desde la máxima cordialidad, el respeto mutuo y la discreción. Este adiós definitivo acontece tras hacer frente la pareja a una fuerte crisis en 2015.

Carlos Latre y Yolanda Marcos. Gtres

La exdupla mantendrá un contacto estrecho, pese al quiebre sentimental, no sólo por el bienestar de la familia -tienen una hija, Candela-, sino también por los férreos lazos laborales que los continúan uniendo en la actualidad.

La historia de amor entre Carlos Latre y Yolanda Marcos se remonta a finales de la década de 1990, mucho antes de que el humorista alcanzara la cúspide de la popularidad televisiva.

Sus caminos se cruzaron por primera vez en los estudios de Radio España, donde un joven Latre de apenas 20 años daba sus primeros pasos en el medio de la comunicación.

Por su parte, Marcos, seis años mayor que él, ejercía como jefa de los servicios informativos de la emisora. Lo que comenzó como una complicidad profesional entre las ondas derivó rápidamente en un noviazgo formal.

Carlos Latre y Yolanda Marcos. Gtres

Tras varios años de relación, la pareja decidió dar un paso más en su compromiso y contrajo matrimonio en junio de 2004 en una emotiva ceremonia.

Dos años después, en 2006, la pareja dio la bienvenida a su única hija en común, Candela, quien actualmente tiene 20 años y ha manifestado su intención de seguir los pasos artísticos de su padre en el mundo del espectáculo.

Candela es el mayor orgullo de sus padres. De hecho, en julio de 2024, cuando alcanzó la mayoría de edad, Carlos le dedicó a su hija unas sentidas palabras: "Te quiero con mi alma, mi vida, eres lo mejor de mi vida y lo más bonito que me ha pasado".

Carlos Latre y su hija Candela. Instagram

Y se dirigió entonces a su razón de amor: "Gracias, Yolanda, por darme lo más maravilloso del mundo. Candela, te quiero, eres única, especial, maravillosa y la candela que más calienta, brilla y quiere".

Yolanda, mucho más que esposa

A lo largo de estos 22 años de matrimonio, Yolanda Marcos no solo ejerció como pilar afectivo del humorista, sino también como una pieza clave en el desarrollo de su exitosa carrera.

La periodista se involucró de forma directa en la gestión y producción de los diversos proyectos teatrales y televisivos del imitador, entrelazando de manera inevitable el terreno personal con el laboral.

Sin embargo, la convivencia y la intensa exposición mediática atravesaron momentos de importante desgaste. En 2015, tras once años de casados, la pareja sufrió una severa crisis sentimental que desembocó en una separación temporal.

Durante aquel paréntesis, que se prolongó durante dos años antes de su reconciliación definitiva, ambos se tomaron un tiempo para reevaluar sus prioridades vitales.

El propio Carlos Latre abordó abiertamente aquel bache matrimonial años después en el programa Viajando con Chester, donde reflexionó sobre los motivos que le llevaron a solicitar un espacio en su relación.

"No sabía ser yo. Dejé la relación porque yo había crecido televisiva y personalmente en pareja. Necesitaba hacer un ejercicio personal para entender qué era exactamente lo que estaba sucediendo en mi vida", manifestó entonces.

Tras aquel proceso de maduración individual, la pareja logró reconducir su historia de amor en 2017, demostrando una sólida capacidad de entendimiento que les permitió disfrutar de casi una década más de estabilidad conyugal.

Carlos Latre junto a Yolanda Marcos durante un paseo por Madrid, en 2024. Clipper

A diferencia de lo ocurrido en su primera separación, esta nueva ruptura parece tener un carácter definitivo. No obstante, el cese de la vida en pareja no implicará a la vida familiar ni a la cordialidad en su relación, hoy de dos ex bien avenidos.

Fuentes cercanas a la pareja han destacado a la revista Semana que la sintonía entre ambos sigue siendo excelente y que el tono de la separación está marcado por el afecto tras más de dos décadas de vivencias.

Uno de los factores determinantes para mantener esta armonía es el proyecto empresarial que comparten. Latre y Marcos continúan siendo socios al frente de su propia productora audiovisual.