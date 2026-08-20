Carmen Tello, tras el último ingreso de Curro Romero en el hospital: "Lo malo ya ha pasado. Es un hombre muy fuerte"

La preocupación se ha disparado en las últimas horas en torno al estado de salud del querido y recordado torero Curro Romero.

El mítico Faraón de Camas, de 92 años, ha vuelto a encender todas las alarmas en el mundo del toro y entre sus allegados tras ser ingresado de urgencia por una neumonía en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Sin embargo, las noticias sobre la evolución de la leyenda hispalense invitan al optimismo. Su esposa, Carmen Tello (70), ha querido transmitir un mensaje de alivio ante las constantes muestras de cariño y preocupación.

"Muchas gracias por interesaros. Ya lo malo ha pasado, gracias a Dios. Es súper fuerte y esperemos que mañana le den el alta", ha asegurado en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Curro Romero y Carmen Tello. GTRES

Recurrentes baches de salud

No es la primera vez que la salud del maestro se ve resentida por esta misma dolencia. Tampoco la única ocasión que se ve obligado a pasar por un centro sanitario.

La propia Carmen Tello ha explicado con transparencia la causa médica de estos continuos cuadros infecciosos, muy ligados al párkinson que padece el matador.

Su condición hace que, en ocasiones, al ingerir líquidos o alimentos, Romero sufre atragantamientos ocasionales que provocan que la comida o el agua se le desvíen hacia los pulmones, desembocando en complicaciones respiratorias.

Esta situación evoca el susto vivido el pasado mes de abril, cuando el diestro permaneció varios días hospitalizado por un episodio similar. En aquel momento, Tello resumía la angustia familiar con una gráfica frase: "Hemos estado en un ay".

Curro Romero, en un acto de Sevilla en febrero de 2024. Gtres Gtres

Una cadena de ingresos

El historial reciente del diestro acumula una racha especialmente compleja.

En mayo de 2024, tras otro bache respiratorio en el mismo hospital, su mujer confesó haberse "asustado de verdad", reconociendo que no esperó a la ambulancia y prefirió trasladarlo ella misma por su propio pie.

A esto se le han sumado otros reveses en los últimos tiempos, como las secuelas pulmonares del coronavirus o los dos ingresos consecutivos que sufrió durante la Feria de Abril por una infección de orina y problemas respiratorios.

A pesar de la fragilidad física inevitable a su edad y del exhaustivo rosario médico que ha atravesado en los últimos tiempos, la fortaleza de Curro Romero sigue asombrando a todos.

Fiel a su pasión, siempre que la salud y los facultativos se lo permiten, el veterano matador procura dejarse ver en diversos compromisos taurinos y sociales, siempre de la mano de su esposa.