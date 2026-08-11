Lamine Yamal, macrofiesta de cumpleaños en Barcelona: más de 100 invitados en una masía del siglo XII con helipuerto

Tras la inolvidable y reciente victoria de España en el Mundial, Lamine Yamal (19 años) vive, sin lugar a dudas, el momento más dulce de su vida.

El joven delantero no solo ha tenido la oportunidad y el privilegio de disputar una final histórica, sino que no deja de cosechar triunfos y éxitos sobre el terreno de juego. Por si fuera poco, la fortuna también le sonríe en el ámbito sentimental: su relación con la influencer Inés García Santos va viento en popa y se consolida día a día. El viento sopla decididamente a su favor.

Por todo ello, aunque el futbolista sopló las velas de su tarta el pasado 13 de julio, día exacto de su nacimiento, ha decidido que sea ahora, en pleno mes de agosto, cuando convoque a todos sus seres queridos para celebrarlo por todo lo alto en una auténtica macrofiesta.

Según ha podido conocer en exclusiva EL ESPAÑOL, el gran evento tendrá lugar este martes, 11 de agosto, a partir de las 21:00 horas.

Para una ocasión tan especial, el internacional español ha elegido una localización a la altura del acontecimiento: la exclusiva Finca Mas de Sant Lleí, un majestuoso enclave situado a tan solo 15 minutos de Barcelona que prevé acoger a un aforo de más de 100 invitados.

Imagen del helipuerto de la finca Mas de Sant Lleí, en Barcelona. Mas de Sant LLeí.

Un enclave señorial del siglo XII

Mas de Sant Lleí no es un lugar cualquiera. Se trata de una señorial masía rodeada de más de 40 hectáreas de extensión y 30.000 metros cuadrados de impresionantes jardines con árboles centenarios, lago artificial y unas espectaculares vistas panorámicas de la comarca del Vallès.

La finca, adaptada para eventos de gran calibre, cuenta además con helipuerto, garantizando así la máxima privacidad y comodidad para los asistentes que deseen acceder a la finca por vía aérea.

Llama la atención el hecho de que el jugador del FC Barcelona no haya elegido un espacio, en teoría, más acorde a su edad: una terraza de un exclusivo hotel en la ciudad condal, o una discoteca VIP.

No. En su lugar, se ha decantado por un entorno privilegiado que garantiza tres grandes atractivos: alta calidad en el servicio, máxima privacidad y grandes dosis de historia.

Mas de Sant LLeí, en Barcelona. Mas de Sant LLeí.

Y es que los orígenes del recinto se remontan a la Edad Media. Sus primeros registros documentales datan del año 1129 y su nombre rinde honor al obispo francés Roland de Sant Lleí.

A lo largo de las centurias, la propiedad pasó por distintas manos, como la prominente familia Marqués, hasta que en el siglo XIX parte de la masía se transformó en la elegante residencia señorial que conserva su esencia histórica a día de hoy.

Será en este escenario, -valga decirlo, más propio de una boda-, donde Yamal festeje a lo grande su nueva vuelta al sol.

Lamine Yamal celebrará su 19 cumpleaños en la finca Mas de Sant LLeí. Mas de Sant LLeí.

Además de su indiscutible encanto arquitectónico y de contar con un equipo profesional volcado en la excelencia de cada evento, la finca Mas de Sant Lleí destaca por su firme compromiso ambiental.

En sus cocinas se elaboran menús basados en productos de proximidad provenientes de granjas y huertos locales, combinados con instalaciones sostenibles que incluyen paneles solares, circuitos cerrados de agua y riego mediante recolección pluvial.

Lamine Yamal. GTRES

Máxima privacidad

Una de las máximas prioridades del jugador en su inminente fiesta será preservar tanto su intimidad como la de sus invitados.

Cabe recordar la intensa polvareda mediática que desató el futbolista el verano pasado en la celebración que organizó tras cumplir la mayoría de edad. Un evento salpicado por la controversia tras salir a la luz la contratación de chicas de imagen y personas con acondroplasia como parte del espectáculo.

Tras el revuelo social y las duras críticas recibidas, la joven estrella azulgrana ha optado en esta ocasión por mantener un perfil considerablemente más discreto, blindando el festejo bajo la máxima reserva para evitar repetir los errores del pasado y esquivar de nuevo el foco de la polémica.

Una lista de invitados llena de estrellas

Aunque la nómina definitiva de asistentes se mantiene bajo un estricto celo de confidencialidad, la expectación es máxima.

La lista de invitados estará previsiblemente encabezada por su pareja, Inés García Santos, así como por sus familiares más cercanos y sus amigos de la infancia.

Tampoco se descarta la presencia de gran parte de sus compañeros de vestuario en el FC Barcelona y en la Selección Española.

Puede también que, al igual que el pasado año, se anime a invitar a influencers y personalidades del mundo de la música, que a buen seguro no querrán perderse la gran noche del joven astro del fútbol mundial.

Tampoco faltarán sus amigos de toda la vida. Como se sabe, el círculo de confianza de Lamine Yamal en Barcelona se divide principalmente entre la gente de su barrio y la cantera culé.

En su entorno más personal destaca su grupo de Rocafonda (Mataró), encabezado por Souhaib, su mejor amigo de la infancia y creador de la famosa celebración del "304", y su primo Mohamed Abde ("Moha"), quien actúa como su mano derecha e inseparable acompañante en el día a día.

Por otro lado, en el ámbito deportivo ha consolidado una fuerte amistad con la joven plantilla del Barca.

Destaca su gran complicidad con compañeros de su generación en La Masia como Alejandro Balde, Gavi, Pau Cubarsí y Fermín López, con quienes no solo comparte vestuario en el club azulgrana y en La Roja, sino también momentos de ocio y celebraciones fuera de los terrenos de juego.