La sorpresa de Telma Ortiz en la Gala Starlite 2026: su mensaje en apoyo a la recuperación y reconstrucción de Venezuela

Telma Ortiz (52 años), la hermana de la reina Letizia (53), ha sido una de las grandes sorpresas en la Gala Starlite 2026, celebrada este pasado domingo, 9 de agosto, en la Cantera Starlite Occident. Sabido es que Telma no acude a actos públicos.

Y siempre ha procurado mantener un perfil bajo a nivel mediático. De ahí la gran sorpresa que se ha vivido este pasado domingo.

La asistencia de Telma al evento tenía un claro objetivo: apoyar el Fondo de Recuperación y Reconstrucción de Venezuela -mecanismo financiero creado en junio de 2026 por el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- tras la emergencia provocada por los terremotos.

Telma Ortiz, en el escenario de Starlite. Cedida a EL ESPAÑOL

Telma, que es Asesora Senior de la gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales, de CAF, ha asistido a la gala benéfica junto a Alfonso, hijo de Mireya Cisneros, presidenta de Venezuela Sin Límites.

La pregunta que todos los periodistas presentes en el photocall se hacían era: ¿posará Telma?

No. La que fue pareja de Robert Gavin Bonnar (59) no ha desfilado por la alfombra roja ni tampoco ha atendido a los medios de comunicación. Fiel a su discreción, Telma no ha querido desviar el foco de lo verdaderamente importante: la solidaridad.

Huelga decir que Telma Ortiz ha pronunciado un discurso muy emotivo, arengando y concienciando a los presentes de lo importante que es ayudar y visibilizar.

Unas palabras centradas en la ayuda humanitaria: "Amor y paz y estar envueltos en este halo de alegría es lo que todos y todas nos gustaría en la vida, estar siempre así en todas partes del mundo".

Telma, en Starlite. Gtres

"Pero, desgraciadamente, sabemos que esto no es así y nos rodean guerras, crisis humanitarias, genocidios, catástrofes naturales o creadas por la mano del hombre".

Sigue abundando Telma sobre los terremotos: "Cuando la atención mediática se desvanece, cuando los rescatistas, los equipos de emergencia, las agencias humanitarias nos vamos, queda un trabajo hecho, un trabajo duro, un trabajo necesario, pero es solamente un parche".

"Ahora es cuando empieza una etapa diferente". En este sentido, ha asegurado que "Venezuela tiene por delante un enorme desafío, pero también una enorme oportunidad. Hoy podemos transformar la solidaridad en acción, la acción en reconstrucción y la reconstrucción en esperanza".

En otro orden de cosas, Telma ha subido al escenario en una segunda ocasión, para entregar un premio a Enrique Riquelme (37). Durante la cena, Ortiz Rocasolano ha compartido mesa con la exministra Reyes Maroto (52) y con Eglantina Zingg (45).

Telma Ortiz. Gtres

La reaparición de Telma en este evento acontece semanas después de que su vida privada volviera a ocupar los titulares del papel couché.

EL ESPAÑOL publicó, a finales de junio, que su expareja, el abogado Robert Gavin, había abandonado la casa de La Moraleja donde la dupla vivió.

Tras la ruptura de la pareja, en ese bien inmueble ha estado viviendo Gavin Bonnar hasta el pasado junio. Se publicó que el abogado llevaba más de un año sin pagar el alquiler. Debía alrededor de 60.000 euros, siempre según lo expuesto.

En esa línea, se detalló a este periódico que Telma Ortiz abandonó la casa familiar el "11 de agosto del año pasado". En la actualidad, la hermana de Letizia vive en la zona de Tetuán, en Madrid. A nivel sentimental, en la actualidad Telma estaría soltera.

Gavin y Telma: su (des)amor

Cuando se conoció en el papel couché que la hermana de la Reina estaba -de nuevo- enamorada, supuso toda una revolución. El origen del romance entre Telma Ortiz y Gavin Bonnar se remonta a 2017, cuando ambos se conocieron en Andorra.

En aquel momento, Bonnar seguía casado con Sharon Corr, violinista de The Corrs, con quien residía junto a sus tres hijos.

Además de ser su marido, Bonnar trabajaba como abogado de la artista. La pareja se separó dos años después, en 2019.

La ruptura entre Bonnar y la integrante de la banda irlandesa no estuvo exenta de controversia, ya que Telma mantenía una estrecha amistad con ambos.

La relación entre las familias era tan cercana que Amanda, la hija mayor de Telma -nacida en 2008 fruto de su relación con el abogado Enrique Martín Llop-, compartía clases de esquí con los hijos de Corr.

Tiempo después, Sharon Corr volcó sus sentimientos tras la separación en la canción The Scorpion and the Fool (“el escorpión y el tonto”), un sencillo que en su día se interpretó como una auténtica vendetta por sus alusiones directas a "la hermana retorcida de la reina".

En la letra, Corr recurre a la metáfora del "escorpión" para referirse a alguien que, según su relato, se infiltró en su vida para destruir su hogar, y desliza incluso que esa persona llegó a "jugar a los papás y las mamás con mis hijos".