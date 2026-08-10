Pedro Porro anuncia su boda: las imágenes de su espectacular pedida de mano en una isla cerca de Bahamas

Pedro Porro ha anunciado en sus redes sociales que se casa con su novia, María Hurtado. @pedroporro29_

Pedro Porro (26 años) atraviesa uno de los momentos más felices y dulces de su vida. El futbolista extremeño acaba de sumar una nueva celebración a un verano que ya era inolvidable tras el triunfo de la selección española en el Mundial.

Menos de un mes después de conquistar uno de los grandes títulos de su carrera, el jugador ha anunciado su compromiso con María Hurtado, la mujer con la que comparte su vida y madre de su hijo Pedro, que está a punto de cumplir un año.

El escenario elegido para dar el gran paso no podía ser más romántico. Durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos, Pedro Porro preparó una espectacular pedida de mano junto al mar.

Pedro Porro ha pedido la mano a su novia en la islas Turcas y Caicos, al sureste de las Bahamas. @pedroporro29_

"¿Quieres casarte conmigo?"

En una playa de piedra, rodeados de vegetación, flores y una cálida iluminación, el futbolista sorprendió a María con unas enormes letras que formulaban la gran pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?". La respuesta de ella fue inmediata: "sí".

Porro ha querido compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de aquella velada.

Pedro Porro, en su pedida de mano a su pareja, María Hurtado. @pedroporro29_

En las imágenes, aparece arrodillado frente a María, vestido con pantalón corto, camiseta oscura y zapatillas deportivas, mientras ella luce un vestido largo con transparencias y sandalias de cuña.

La emoción de la influencer es evidente y las fotografías captan el instante en el que ambos deciden dar un nuevo paso en su relación.

Pedro Porro y María Hurtado han posteado imágenes de su pedida de mano frente al mar, en la islas Turcas y Caicos. @pedroporro29_

"Nuestra familia para siempre"

El futbolista también ha publicado varias instantáneas en blanco y negro en las que la pareja aparece abrazándose, besándose frente al océano y compartiendo miradas cómplices a orillas del mar.

Entre las imágenes destaca también el primer plano del espectacular anillo con el que han sellado su compromiso.

El jugador de fútbol ha compartido las imágenes de su pedida de mano. @pedroporro29_

"¡Ha dicho que sí! Nuestro amor, nuestra familia y ahora… nuestro para siempre", ha escrito Pedro junto a la publicación.

La noticia no ha tardado en generar una oleada de felicitaciones y, en apenas unos minutos, las fotografías ya acumulaban miles de 'me gusta' y numerosos mensajes de amigos, compañeros y seguidores.

Lo cierto es que tanto las imágenes como el lugar elegido para anunciar su compromiso dejan la boca abierta a cualquiera.

Pedro Porro y María Hurtado, en sus redes sociales. @pedroporro29_

Islas VIP cerca del Caribe

Situadas al sureste de Bahamas, las Islas Turcas y Caicos conforman un exclusivo territorio británico de ultramar famoso por sus playas de fina arena blanca, sus aguas turquesas y sus lujosas villas privadas.

Se trata de uno de los refugios más codiciados por la alta sociedad y los deportistas de élite. Aunque geográficamente están en el océano Atlántico, cultural y turísticamente se consideran parte de la región del Caribe.

Curiosamente, la romántica pedida de mano de Pedro Porro a su novia no ha sido la única que ha tenido como marco este idílico archipiélago. En este mismo escenario de ensueño tuvo lugar, hace apenas unos días, el compromiso de Belén de Osma, prima hermana de Sassa de Osma, con el empresario Michael Sam.

Pedro Porro ha compartido en sus redes sociales el espectacular anillo de compromiso que le ha regalado a su novia, María Hurtado. @pedroporro29_

María Hurtado presume de anillo

María Hurtado no ha tardado en reaccionar al anuncio y también ha querido compartir su felicidad con sus seguidores.

La influencer, que reúne a más de 40.000 seguidores en redes sociales, ha publicado varias fotografías junto a Pedro en las que ambos aparecen sonrientes, abrazados y mostrando el anillo de compromiso.

"Un día de estos subo una foto con mi futuro esposo, un anillo en mi dedo y un feliz por siempre", ha escrito. El futbolista no ha tardado en responderle con una declaración de amor: "Para siempre, mi amor".

Pedro Porro y María Hurtado han decidido formalizar su relación y ya tienen planes de boda. @pedroporro29_

Dos años y medio de amor

El compromiso pone el broche a una relación que comenzó a principios de 2024. Desde entonces, Pedro Porro y María Hurtado han permanecido juntos y han ido construyendo una familia. Ella se ha convertido además en uno de los principales apoyos del futbolista, especialmente durante su etapa profesional en Inglaterra.

María llegó incluso a trasladarse desde España para acompañarle durante su etapa en el Tottenham. Su admiración por la trayectoria de Pedro es constante y recientemente le dedicaba unas palabras que reflejan el orgullo que siente por él: "Tengo la suerte de verte trabajar cada día, de verte luchar".

Pedro Porro, con su familia. @pedroporro29_

Un verano de celebraciones

El compromiso llega, además, en un momento especialmente significativo para la pareja. Al éxito deportivo de Pedro Porro con la selección española se suma ahora la noticia de su próxima boda y, en apenas unas semanas, la celebración del primer cumpleaños de su hijo.

El pequeño Pedro, al que cariñosamente llaman "MiniPedro", nació el 1 de septiembre de 2025. El futbolista anunció entonces su llegada a la familia con un emotivo mensaje: "Bienvenido a la familia, pequeño bebé, crecerás con todo el amor y el cuidado del mundo. Te amamos, hijo mío".

La familia la completa Carla, la hija de ocho años que María tuvo de una relación anterior. Pedro mantiene un vínculo muy cercano con la niña y son habituales las imágenes de los cuatro compartiendo planes y momentos familiares.

Así, el próximo mes de septiembre llegará una nueva celebración para un clan que este verano tiene motivos de sobra para brindar por el futuro.