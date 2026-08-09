Shaila Dúrcal: "He llorado preparando los homenajes a mi madre. Ha sido un proceso bonito, pero también difícil"

La figura de Rocío Dúrcal continúa más viva que nunca. Casi dos décadas después de su fallecimiento, la familia de la inolvidable cantante trabaja intensamente para acercar su legado a las nuevas generaciones a través de diferentes proyectos que recorrerán su trayectoria artística y personal.

Una película biográfica, una serie de ficción, un documental y una obra de teatro forman parte del ambicioso homenaje que sus hijas, Shaila Dúrcal (46 años) y Carmen Morales (55), llevan meses preparando con mimo y respeto.

Durante su asistencia a la XI Cena Benéfica de Infancia sin Fronteras, Shaila ha compartido con EL ESPAÑOL algunos detalles sobre el momento en el que se encuentran estas producciones, además de desvelar el emotivo proceso que está viviendo al revisar el archivo personal que Rocío Dúrcal conservó durante toda su vida.

"Ahí estamos en ello. Son muchos proyectos", ha explicado la cantante al ser preguntada por la esperada película sobre la vida de su madre.

Sin embargo, deja claro que el biopic es solo una de las iniciativas que están en marcha. "Hay la serie de ficción, el documental, está mi trabajo por un lado, el de mi hermana por otro... todo el conjunto entero. Es algo muy bonito", resume a este periódico.

Shaila Dúrcal en la Cena Benéfica de Infancia sin Fronteras en Marbella. Gtres

Antes de que lleguen esas grandes producciones audiovisuales, será Carmen Morales quien inaugure el calendario de homenajes con un proyecto muy especial.

La actriz estrenará el próximo 4 de octubre, coincidiendo con el que habría sido el cumpleaños de Rocío Dúrcal, una obra de teatro sobre su madre en Montilla (Córdoba), una localidad especialmente vinculada al universo artístico de la cantante.

"Empieza el 4 de octubre, que es el cumpleaños de mamá, en Córdoba. Yo creo que Andalucía es donde tiene que ser", ha afirmado Shaila con entusiasmo.

La artista también confirma que, tras ese estreno, la función iniciará una gira por diferentes ciudades españolas para acercar el recuerdo de Rocío Dúrcal al público de todo el país.

La hija menor de la intérprete reconoce que este año verá la luz aquello que depende directamente de la familia, mientras que los proyectos de mayor envergadura necesitarán algo más de tiempo.

"Yo creo que para el año que viene. Este año salen nuestras cosas, nuestras producciones", explica, dejando entrever que tanto la película como el resto de formatos audiovisuales continúan avanzando en su fase de desarrollo.

Recopilando recuerdos

Detrás de todos esos proyectos hay un trabajo silencioso que la familia lleva realizando desde hace meses.

Un proceso tan emocionante como doloroso que ha obligado a abrir cajas, revisar recuerdos y volver a encontrarse con una parte muy íntima de Rocío Dúrcal.

Shaila Dúrcal en la Cena Benéfica de Infancia sin Fronteras en Marbella. Gtres

"Hemos estado trabajando todo este año en recopilar toda la información. En casa tengo muchas cosas... vídeos, música, másters, fotos...", ha revelado Shaila, antes de añadir que entre ese valioso archivo también han aparecido numerosos escritos personales de la artista.

La confesión llega después de ser preguntada por el reciente documental sobre Rocío Jurado, en el que Rocío Carrasco (49) comparte que tiene varios documentos manuscritos de su madre. En el caso de Rocío Dúrcal, la familia también ha encontrado recuerdos de enorme valor sentimental.

"Muchas cositas que escribía, en sus letras, en cosas. Entonces muy bonito. Ha sido difícil a la vez, pero muy emotivo", ha reconocido con sinceridad.

No esconde que enfrentarse nuevamente a todos esos recuerdos ha removido inevitablemente sus emociones. Cuando EL ESPAÑOL le pregunta si ha llorado durante este proceso, la respuesta llega entre con una leve sonrisa, pero sin ocultar la realidad.

"Pues claro, ¿qué pregunta es esa? Obviamente, yo soy muy llorona. Lloro en público, lloro en privado...", ha admitido.

Ese componente emocional es precisamente el que la familia pretende trasladar en todos los homenajes que prepara.

Shaila Dúrcal durante el homenaje a su madre en los Premios Forqué 2025. Gtres

Objetivo: conocer a Marieta

Más allá de la enorme estrella que conquistó España, Latinoamérica y buena parte del mundo con canciones inolvidables, el objetivo pasa por descubrir a la mujer que existía detrás del personaje público: Marieta.

"Tengo muchas ganas de que salga este proyecto para que la conozcan un poquito más como persona, como esa mamá que era", asegura Shaila, dejando claro que el propósito de estas producciones no será únicamente repasar su carrera artística, sino también mostrar su faceta más íntima y familiar.

Y añade: "La humildad, la cercanía que ella tenía, el amor y cariño que le daba a la gente. Luego se subía al escenario y era tan grande y tan bella... ¿Qué te digo? Y como madre además", ha expresado emocionada.

Lejos de querer desvincularse de la artista, Shaila asegura que hablar de su madre forma parte de su día a día y de su propia manera de mantener vivo su recuerdo.

Shaila y su madre, Rocío Dúrcal, en una imagen de archivo. Gtres Gtres

"Estoy tan orgullosa de tener la madre que tengo que me sentiría rara no hablando de ella. Creo que es algo muy bonito poder recordarla y que la gente la recuerde a través de su música, de sus vídeos... de todo", ha concluido.

Con una obra de teatro a punto de comenzar su recorrido y varios proyectos audiovisuales todavía en desarrollo, todo apunta a que el legado de Rocío Dúrcal vivirá una nueva etapa en los próximos meses.

Una oportunidad para que quienes crecieron escuchando su voz vuelvan a emocionarse con su historia y, al mismo tiempo, para que las nuevas generaciones descubran no solo a una de las grandes artistas de la música en español, sino también a la mujer que permanecía detrás del escenario.